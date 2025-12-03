Devises : le $ rechute de -0,5%, la £ s'impose avec +1% face au "$-Index"

Publié le 03/12/2025

Le Dollar a nettement fléchi contre toutes devises ce mercredi, des "stats faibles" publiées aux Etats Unis dans l'après-midi ont visiblement contribué la décrue du "$-Index" qui était déjà sur la pente descendante très tôt en Asie, puis en matinée en Europe : l'indice cède -0,5% vers 98,85E.



L'Eue et le Yen reprennent respectivement +0,4% à 1,1665 et 155,20 respectivement, le Franc suisse avance de 0,45% vers 0,7995$ mais c'est la Livr qui se distingue avec +1,05% vers 1,3350 et +0,6% face à l'Euro.



Le Yen n'a pas bénéficié de l'envolée de son rendement alors que la débâcle continue au Japon : le "10 ans" se tend de +3,5Pts vers 1,904%, le "30 ans" rajoute +3,3Pts vers 3,43%, le "40 ans" inscrit un nouveau record à 3,751% (+5Pts), soit +125Pts depuis le 1er janvier.

La krach rampant des bons du Trésor japonais se poursuit mais contrairement à lundi, cela n'a pas impacté la bourse de Tokyo, ni le FOREX.



La séance a été ponctuée par la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis, plutôt "faibles", notamment l'enquête "ADP" qui a clairement déjoué les pronostics.

L'évolution du marché du travail US est devenu un enjeu majeur à une semaine du communiqué final de la FED : la question n'est plus de savoir si elle va baisser ses taux de 25Pts le 10 décembre (quasi unanimité) mais si elle va continue en 2026 et ramener le loyer de l'argent à 3%.

Les espoirs de poursuite du cycle d'assouplissement monétaire sont ravivé par la destruction surprise de 32.000 emplois dans secteur privé aux Etats-Unis en novembre, une période où les embauches sont traditionnellement vigoureuses dans la distribution au mois de novembre, en amont de Thanksgiving.



L'enquête mensuelle du cabinet ADP. s'inscrit aux antipodes des anticipations (+10.000 postes) après les 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42.000 destructions de postes, soit 89.000 jobs d'écart, ce qui pose des questions sur la méthodologie et la fiabilité des données).



Par ailleurs, la croissance du secteur privé des Etats-Unis a finalement un peu décéléré en novembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,2 en donnée définitive, révisé de 54,8 en estimation flash et après 54,6 en octobre.



L'ISM des "services" présente un tableau plus positif : le secteur tertiaire a légèrement accéléré en novembre à 52,6 en novembre contre 52,4, avec une amélioration de l'emploi (contradictoire avec ADP), tandis que le rythme des nouvelles commandes a ralenti,.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) précise que le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 48,9 après 48,2, tandis que celui sur les nouvelles commandes chute lourdement, vers 52,9 après 56,2.

Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 65,4 contre 70,0 en octobre.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé pour un 6e mois consécutif, de 52,5 en octobre à 52,8 en novembre, pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2023, et dépassant sa moyenne historique (52,4).



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a dépassé la barre des 50 et s'est ainsi établi en territoire positif pour la première fois depuis août 2024, passant de 47,7 en octobre à 50,4 en novembre.