Devises : le repli du $ après NFP amplifié par rebond du Yen

Le FOREX et les marchés de taux semblent avoir une lecture assez divergente des chiffres de l'emploi. Le "$-Index" décroche de -0,55% vers 100,80 (il a même fléchi jusque vers 100,56, soit -0,8%) tandis que les T-Bonds se dégradent, comme si les perspectives d'inflation n'étaient pas impactées et que la FED s'apprêtait à relever ses taux d'ici la rentrée. L'Euro remonte symétriquement de +0,55% vers 1,1445 (contre 1,1375 ce matin), la Livre reprend 0,6% et le Franc suisse grimpe de +0,85% (et de +0,25% face à) l'Euro, qui rebascule sous les 0,92, vers 0,9180).

Le repli du billet vert dépasse même les -1% face au Yen qui passe de 162,5 à 161, ce qui traduit une intervention de la BoJ.



Serait-ce l'explication de la méforme des T-Bonds ?

En effet, le soutien du Yen passe par la revente de bons du Trésor américains.

Et cela ne réussit pas au Nasdaq-100 qui chute de -2%, un scénario qui surprend après une progression initiale de +0,8% des technos (grand écart intraday entre 30.050 et 29.200Pts), ce qui n'est pas l'évolution espérée à la veille du pont de l'Independance Day.



Pourtant, le NFP avait tout pour rassurer : le total des créations d'emplois non agricoles a largement déjoué les attentes avec 50% de créations en moins que prévu : +57 000 le mois dernier (le chiffre le plus faible depuis février) contre 113.000 attendu. Le BLS ( Bureau of Labor Statistics) a également revu à la baisse de -43.000 (à 129 000) le chiffre de mai et de -31.000 le chiffre d'avril (à 148 000).



Le taux de chômage en revanche demeure très bas, plus bas qu'en mai (-0,1% à 4,2%) et ce score traduit du plein emploi à la limite de la surchauffe économique.

Qu'on se rassure, de nombreuses créations d'emploi récentes correspondent à des jobs temporaires liés à la Coupe du Monde de football (+61.000 jobs).



Les taux ont continué de se dégrader après le NFP et il a fallu une baisse des commandes à l'industrie de -1,3% pour faire plier légèrement -et brièvement- les rendements, et les ramener sur les niveaux de la veille.

Le T-Bond à "10 ans" a d'abord fusé vers 4,50% (+3,5Pts) vers 14H30 puis se repliait vers 16H et il a fallu attendre 17H30 pour voir le rendement fléchir enfin de -1,5Pt vers 4,465%, mais à 18H, le cap des 4,472% est refranchi (soit +7,5Pts en hebdo).



Le "30 ans" qui a lui aussi culminé juste avant le NFP (à 5,02%) finit à 4,975%, soit +1Pt par rapport à la veille et en hausse de +11Pts sur cette semaine écourtée.