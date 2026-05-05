Devises : le $ reprend +0,3%, sur fond de flambée du WTI vers 106$

Plus que les "chiffres du jour", la progression de +0,35% du "$-Index" vers 98,5 s'explique par un contexte géopolitique qui se retend depuis la mi-journée : l'Iran revendique d'avoir touché un bâtiment de la "Navy" dans la zone Ormuz, le Pentagone dément. Par ailleurs des navires marchands et des installations pétrolières à Fujaira (EAU) auraient ciblés et touchés par des tirs iraniens, c'est une info jugée viable, d'où la flambée de +6% du "Brent" jusque vers 114$ et du WTI avec +4,6% vers 106$.

Publié le 05/05/2026 à 11:03 Partager



Le "VIX" qui était stable ce matin vers 17,15 a fait un bond de +12% dans l'après-midi vers 19,08 : dans un tel climat, le billet vert retrouve son statut d'actif refuge, idem pour le Yuan qui reste arrimé et se hisse vers 6,8300.

Le Franc suisse reste délaissé avec -0,05% contre Euro vers 0,9170, le Yen se montre le plus ferme avec -0,05% à 157,1/$ et 183,8/E.



L'Euro recule de -0,25% face au $, vers 1,1690, de même que la Livre Sterling vers 1,3540$.



Côté chiffres, les commandes à l'industrie ont progressé en mars de 1,5 % aux États-Unis, contre 0,5% attendu, après une hausse de 0,3% (révisée de 0%) en février : l'essentiel réside dans les ordres émanant du Pentagone, ce n'est pas forcément le signe d'une résilience "autonome" de l'économie US.



Sur le front des "stats" en Europe, le PMI manufacturier global augmente de façon un peu inattendue de +0,6 point vers 51,6 en avril.



Le PMI français surprend agréablement avec une progression vers 52,8 (contre 52,3), trajectoire inverse en Allemagne avec un recul de 52,2 vers 51,4.

Une reprise du conflit dans le Golfe viendrait casser cet élan et redonner du tonus au Dollar.