Devises : le $ reprend +0,5% depuis la publication de mauvais chiffres de l'emploi US

Publié le 02/10/2025 à 18:07 Partager

Le Dollar continue de rester insensible aux conséquences du shutdown (fermeture partielle des administrations fédérales, risque de coup de frein à l'activité sur le sol US), ainsi que de la publication d'un rapport d'ADP illustrant la nette dégradation du marché du travail américain (publié la veille).



Le billet vert avait débuté la journée de jeudi sur une note de stabilité (1,1735), avant de se mettre à progresser rapidement de +0,3 à +0,4% entre 15H30 et 17H15 : l'Euro recule symétriquement de -0,4% ce soit vers 1,1685, après avoir culminé vers 1,1780 vers 14H00.



Le Dollar Index qui gravitait vers 97,75 ce matin grimpe ce soir vers 98,1, et c'est la Livre qui se montre la plus faible avec -0,5%, le Franc suisse et le $ canadien lâchent -0,25%, le Yen résiste le mieux avec -0,2% vers 147,35 contre 146,6 en fin de nuit (retraçant ses niveaux de la mi-septembre.



De façon assez contre-intuitive, le Dollar a repris +0,5% depuis mercredi 14H15, lorsque ADP a fait part de 32 000 destructions d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en septembre (au lieu de +50.000 attendu).

De plus, ADP a révisé le solde du mois précédent à -3 000, au lieu de +54 000 en première lecture, soit un différentiel de plus 120.000 jobs manquants sur 2 mois par rapport aux prévisions du marché.

Et le shutdown a par exemple empêché la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi, il risque d'en être de meme pour le 'NFP' demain.



En Europe, les chiffres du chômage dans la zone euro ont été publiés ce matin. En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.