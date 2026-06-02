Devises : le $reste figé depuis 13 jours, le Bitcoin décroche sous 67.000$

Cette séance de mardi s'est de nouveau traduite par des écarts millimétriques, avec un Euro qui cède -0,08% (à 1,1620), la Livre grappille 0,05%, le Dollar canadien reste parfaitement inchangé, le Franc suisse recule de -0,15% (et de -0,08% face à l'Euro vers 0,9155), le Yen de -0,2% vers 159,95 (il ne souffre pas trop de la brusque chute de -12Pts du rendement du "10 ans").

Publié le 02/06/2026 à 20:05 Partager



Le Dollar profite très marginalement des bons chiffres des dernières 48H qui dépassé les attentes.

La révision à la baisse de la croissance du PIB, de 2,0% à 1,6%, est déjà oubliée : l'indice ISM ressort à 54 contre 52,7 attendu, tandis que l'enquête JOLTS du département du Travail fait état de 7,618 millions d'offres d'emploi en avril, contre 6,887 millions en mars (6,866 millions après révision), soit une progression de près de 10%.



Cette hausse inattendue des offres d'emploi laisse présager un rapport mensuel sur l'emploi ("NFP") robuste vendredi, signe d'une économie américaine toujours dynamique, mais aussi susceptible d'entretenir les pressions inflationnistes.

L'enquête ADP sur l'emploi privé, attendue ce mercredi, fournira un nouvel aperçu plus pertinent que le JOLTS de la santé du marché du travail avant les chiffres officiels.

Cette journée n'a donné lieu à aucun mouvement de cours sur l'or (inchangé à 4.485$) ou sur l'argent (+0,1% à 75$), en revanche, brusque accès de volatilité à la baisse sur le Bitcoin et les cryptos qui dévissent de -5% en moyenne.

Le BTC lâche prise sous le support des 70.700$ et s'enfonce sous les 67.000, inscrivant un "plus bas" depuis le 3 avril (66.950$).

C'est la conséquence de l'annonce de la première vente de 32 BTC 'à 77.135$) par Michael Saylor, le PDG de Strategy qui avait juré qu'il serait éternellement acheteur.

Strategy détient encore 843.700BTC acquis à 75.700$ en moyenne : la perte atteint ce soir -10% sur la position totale.