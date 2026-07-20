Devises : le retour des valeurs refuges avec la 'mort' du MOU ?

Le contexte géopolitique a-t-il joué en faveur du Dollar et des métaux précieux, qui retrouveraient leur statut d'actif refuge ? Cette hypothèse ne peut pas être écartée avec un "$-Index" qui reprend 0,22% et renoue avec les 101,00, tandis que la nette tension des taux aurait cessé de pénaliser l'Or (+0,5%) et l'argent métal (+1,6% vers 56,6 USD/Oz). L'Euro recule de façon parfaitement symétrique de -0,2% vers 1,1415, le Dollar Canadien de -0,25%, et le Franc suisse de -0,3% (vers 0,8100/$) qui perd également -0,1% vers 0,9250/EUR.

La Livre résiste un peu mieux (-0,15%) mais le discours très "social" du nouveau 1er Ministre Andy Burnham et son plan de "transformation" sur 10 ans (il y a eu 7 premiers Ministres au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie) n'a pas pleinement convaincu.



Politique toujours avec le Japon où l'hypothèse d'une intervention pour soutenir le Yen reste en suspens : la devise nippone résiste bien (-0,05% à 162,45) ce lundi mais reste sur des planchers historiques (elle est probablement défendue mais "sans forcer" pour que ce ne soit pas trop voyant).



Sur le front géopolitique, la question que refusent de se poser les marchés concerne le risque d'escalade après les plus violents échanges de tirs de missiles entre l'Iran et les alliés des USA depuis fin mars.

Ce weekend, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Gharibabadi a déclaré que l'Iran suspend tous ses engagements relatifs au "MOU" ("l'accord d'Islamabad est mort") avec effet immédiat, et n'en mettra aucun en oeuvre après que les Etats-Unis aient rompu leurs engagements.



Les 2 protagonistes se renvoient la faute : Marco Rubio, le secrétaire d'Etat américain formule les mêmes accusations visant l'Iran : il ne considère plus le protocole d'accord de cessez-le-feu "comme étant encore en vigueur".



Dans ces conditions, les marchés gardent les yeux rivés sur les cours du pétrole, revenu au plus haut depuis le 11 juin (veille de la signature du "MOU" à Versailles).

La décorrélation entre les prix de l'or noir et la flambée des tensions peut surprendre, Morgan Stanley rappelle que le marché mondial ne manque pas de pétrole brut, mais plutôt de capacités de raffinage.



En effet, les perturbations au Moyen-Orient, en Russie (30 à 40% des capacités de raffinage détruites) et en Chine réduisent surtout la production et les exportations de produits raffinés, notamment de diesel, tandis que le pétrole brut continue d'être disponible.