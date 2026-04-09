Devises : le retour du 'risk on' vers 17H a plombé le $

Le cessez-le-feu Iran/USA était en péril mercredi et l'annonce que le détroit d'Ormuz était miné ce jeudi matin rajoutait une couche de stress sur les marchés pétroliers... et puis, entre 17H et 17H15, des rumeurs de pourparlers libano-israéliens sont venu détendre une atmosphère redevenu lourde après un message de Donald trump sur son réseau Truth Social, affirmant que "l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un réel accord avec Téhéran"... et des rumeurs font état du déplacement de dizaines de milliers de soldats (unités d'assaut) américains depuis les Etats-Unis, ce qui ravive les spéculations sur une opération de débarquement.

Publié le 09/04/2026 à 19:22 Partager

Si les hostilités cessent au Liban et à Gaza, alors l'une des conditions clé du "plan en 10 points" iranien serait remplie et la trêve annoncée par Trump pourrait devenir réalité... mais JD Vance a déclaré qu'aux yeux des Etats Unis, et contrairement aux affirmations du premier Ministre pakistanais, le Liban ne faisait pas partie de l'équation.

Ce soir, l'espoir renaît, le pétrole "WTI" retombe de 102 vers 97,6$, le "risk-on" est de retour et le "$-Index" rechute de -0,45% vers 98,70.

L'Euro grimpe symétriquement de +0,45% vers 1,1715, la Livre de +0,4%, le Franc suisse de +0,45% vers 0,7880$ (il reste donc stable face à l'Euro vers 0,9235).

Le Yen s'est montré le plus faible avec un recul de 0,55% face à l'Euro et de 0,1% face au $ et -0,15% face au Yuan.



L'autre facteur pouvant peser sur le billet vert est de nature macroéconomique : les signaux de ralentissement se succèdent et pointent dans la même direction.

Le produit intérieur brut des Etats-Unis a encore été révisé à la baisse et ne serait plus que de 0,5% au 4e trimestre selon les chiffres définitifs (les analystes tablaient sur 0,7%): soit un rythme divisé par 9 d'un trimestre sur l'autre (après 4,4% au trimestre précédent).



Par ailleurs, en février, l'indice des prix PCE ressort en hausse de 0,4% sur un mois: il est conforme aux attentes et identique au chiffre de janvier mais c'est une photo d'un passé déjà révolu.

Sur un an, il s'établit à 2,8%, également en ligne avec le consensus, mais l'inflation "core" atteint 3%... et ces chiffres datent d'avant l'envolée de 30 à 40% du prix des carburants au mois de mars.

Par ailleurs, les revenus des ménages américains ont reculé de 0,1% en mars alors qu'ils étaient attendus en hausse de +0,3%.