Devises : le $ s'affaiblit après rumeurs de paix en Ukraine

Des rumeurs d'un possible "chemin vers la paix" en Ukraine privent le Dollar d'une partie de son caractère de "monnaie refuge", ce à quoi on peut rajouter le scénario d'une 3ème baisse de taux par la FED jugée probable (le 10 décembre) à 80/85% depuis 48H.

Le "$-Index rechute de -0,40 à -0,45%, vers 99,65 et c'est l'Euro qui se distingue (le 1ère devise concernée par une éventuelle cessation du conflit à ses frontière) avec un gain de +0,5% vers 1,1575, mais également une progression de +0,3% face au Franc suisse vers 0,9345.

Le Yen poursuit également sa remontée, le Dollar rétrograde de -0,55% vers 155,95, la Livre se montre la plus vigoureuse avec +0,7% vers 1,319$.



Le FOREX qui s'était montré somnolent depuis 3 séances et ne semblait pas plus inspiré ce mardi matin a donc réagi vers 13H40 aux rumeurs d'un plan de paix en 19 points présenté par les Etats Unis et qui satisferaient Kiev et Moscou (une dizaine d'articles du 1er plan en 28 points étaient jugés "bloquants" par l'Ukraine).

Le FOREX se montrait prudent (pas d'initiatives) en amont une série d'indicateurs économiques de premier plan en Europe puis aux Etats-Unis.



Ceux publiés outre-Atlantique ne témoignent pas d'une franche dégradation de la conjoncture US et ne vont pas révolutionner la politique monétaire de la Fed.



Le dernier chiffre publié à 16H est par exemple décevant (mais ils ne l'ont pas tous été depuis 14H30) : la confiance du consommateur a chute de -6,8Pts vers 88,7,à son plus bas niveau depuis le mois d'avril, selon l'enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board qui précise que la composante des anticipations a chuté de 8,6 points à 63,2 pour ressortir pour le 10ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points considéré comme potentiellement annonciateur d'une récession en devenir.

Bonne surprise en revanche du côté des " promesses de ventes" de logements : elles ont progressé de 1,9% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,5%, le niveaux des taux hypothécaires, compris entre 6,3 et 6,5% demeure dissuasif.



Publiés un peu plus tôt, à 14h30, les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent, atteignant 733,3 milliards de dollars.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail affichent une progression de 0,3% entre août et septembre.



Toujours selon le Département du Commerce, les ventes de détail américaines ont progressé de 4,3% en septembre par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 5% observée un mois plus tôt (mais cela reste très supérieur aux chiffres observés en Europe, au Japon, et même en Chine depuis le début de l'année avec +4,3% les mois précédents).



Enfin, les prix à la production sont ressortis conformes aux attentes mais c'était la moins scrutée des "stats du jour".



Il y avait également des chiffres à analyser dès ce matin en Europe : le PIB de l'Allemagne au 3e trimestre 2025 a stagné par rapport au trimestre précédent. L'Office fédéral de la statistique (Destatis) a ainsi confirmé en seconde lecture son estimation initiale publiée le 30 octobre dernier.



'Des exportations faibles ont eu un effet freinant sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que la formation brute du capital fixe a légèrement augmenté', met en avant Ruth Brand, la présidente de Destatis.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se replie légèrement en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui cède un point à 89 et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).