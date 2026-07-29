Devises : le $ s'affaiblit de 0,3% après statu quo FED

Le Dollar Index décroche brutalement (de -0,3% vers 101,12) après le communiqué final de la FED qui confirme le maintien du taux directeur à 3,50/3,75%, conformément au consensus de l'outil FedWatch où près de 64% des intervenants anticipaient un statu quo sur les taux quand près de 36% tablent sur une hausse d'un quart de point (vers 3,75/4,00%). Le scénario d'une hausse de taux mi-septembre tient plus que jamais la corde mais le FOREX bénéficie de quelques jours ou quelques semaines de répit.

Ce ne fut pas une décision "unanime" puisque plusieurs membres de la FED s'alarment du rebond significatif des cours de l'énergie et de la persistance des pressions inflationnistes.

Ces divisions se sont matérialisées lors du vote, puisque trois des douze membres du FOMC, Beth Hammack, Neel Kashkari et Lorie Logan, se sont prononcés en faveur d'une hausse de 25 points de base.



Le FOREX ne reste pas indifférent, après plusieurs jours de stagnation : les cambistes rachètent l'Euro qui progresse symétriquement de +0,33% vers 1,1430, la Livre et le Dollar canadien également, le Franc suisse se contente de +0,2%, le Yen ne grappille que +0,15% vers 163,55.



Il faut maintenant attendre la conférence de Kevin Warsh pour vérifier qu'il ne délivrera plus de "forward guidance" très appréciée des marchés.

En effet Ben Bernanke, Janet Yellen ou Jerome Powell s'ingéniaient à ne jamais "surprendre" Wall Street, en allant le plus souvent (en fait : toujours) dans le sens de leurs anticipations.

Kevin Warsh plaide en effet pour une expression plus sobre afin d'éviter "une sur-anticipation des marchés qui émousse, selon lui, l'efficacité de la politique monétaire".