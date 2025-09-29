Devises : le $ s'effrite de 0,25%, le Franc suisse un peu plus faible

Le Yen prend une petite revanche en ce lundi avec un rebond de +0,65% face au $, vers 148,5, après une glissade au contact des 150 la semaine dernière.



La Livre et l'Euro font jeu égal avec +0,25% (l'Euro remonte vers 1,1730, la £ 1,3430) et c'est le Franc suisse qui montre un peu de faiblesse face au $ (il ne grappille que 0,1%) et à l'Euro (-0,15% vers 0,9350).

Le Dollar Index se replie de -0,25% (97,90) à l'entame d'une semaine qui s'annonce riche en données macroéconomiques, tant de l'autre côté de l'Atlantique que sur le vieux continent, avec en point d'orgue le rapport sur l'emploi de septembre' (le 'NFP') vendredi.

Bank of America anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.

'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient l'établissement américain.



Avant cette publication majeure prévue vendredi, sont aussi attendues aux Etats-Unis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé (mercredi) ou encore les indices d'activité PMI et ISM (après les +3,8% du PIB au 2ème trimestre, la dynamique s'est elle maintenue au 3ème... qui s'achève demain ?).



'Dans la zone euro, tous les regards seront tournés vers l'inflation de septembre', estime BofA, qui s'attend à ce que la flambée des prix à la pompe entraîne une accélération de la hausse des prix à la consommation à 2,2% en données totales comme sous-jacentes.



Toujours en Europe, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à l'indice du sentiment économique dans la zone euro, à une seconde estimation de la croissance au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre, ainsi qu'aux indices PMI.



A noter que le recul du Dollar s'accompagne de nouveau records sur l'Or et à l'argent à 3.830$ (+1,6%) et 47,1$ respectivement.