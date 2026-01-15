Devises : le $ se raffermit, avec emploi et activité plus robustes qu'attendus

La croissance s'est légèrement redressée en Allemagne en fin d'année pour atteindre +0,2% tandis que la production industrielle a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE d'un mois sur l'autre, mais le FOREX n'achète pas l'Euro suite à ces bons chiffres.

Eurostat indique que par rapport à novembre 2024, la production industrielle de la zone Euro a augmenté de 2,5% et de 2,2% dans l'UE en novembre dernier, après des progressions en rythme annuel de 1,7% dans les deux cas en octobre.



Des "stats" robustes mais qui ne suffisent par à pas à soutenir la monnaie unique qui perd du terrain contre toutes les devises : près de -0,3% face au Dollar vers 1,1610, -0,2% face au Yen, -0,4% face au Yuan qui affiche également 0,1% face au billet vert.



Le "$-Index" affiche de son côté un gain de +0,25% vers 99,15: il semble enfin s'affranchir de la barrière des 99,00 sous laquelle il plafonnait depuis le 3 décembre (et 99,2, c'est son niveau du 9 octobre dernier, avant une rechute vers 98,00. Sa hausse a été ralentie par le rebond du Yen de +0,1% vers 158,9, ainsi que le Yuan (qui remonte à 6,9715).



Le billet vert semble soutenu par des chiffres US plus dynamiques que prévu : le marché du travail reste très résilient au vu des derniers chiffres du Département du Travail des Etats-Unis.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 5 janvier reculent de 9000, pour s'établir à 198 000, un score nettement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 000, en contraction de 6500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 884 000 lors de la semaine au 29 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 19 000, toujours par rapport à la semaine précédente.



Tous les voyants du marché du travail semblent "au vert", et c'est corroboré par une hausse de l'activité manufacturière si l'on en croit l'indice de la Fed de Philadelphie.

Il a fait nettement mieux que prévu au mois de janvier avec un renversement de situation spectaculaire, de -8,8 à +12,6 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration autour de -2 points.

A 12,6 points, cet indicateur est à son plus haut niveau depuis le mois de septembre, avant le plus long shutdown de l'histoire américaine qui a touché le pays pendant 43 jours.



Tous ces chiffres ne vont pas dans le sens d'une reprise imminente des assouplissements monétaires de la FED, un statu quo se profile pour le 28 janvier, le baromètre Fedwatch parie à 95% sur cette hypothèse, et le consensus est de 75,5% pour un statu quo le 18 mars, à 65,5% pour le 29 avril... et il faut aller jusqu'au 16 juin pour voir les anticipations s'équilibrer, sans que le consensus dépasse les 50% (46,5%) pour une baisse de taux.



Notons que Trump dit renoncer à vouloir "licencier" Jerome Powell... un petit signe d'apaisement sans impact sur les T-Bonds.