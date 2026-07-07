Devises : le $ se renforce, malgré la vigueur du pétrole

Le "$-Index" a grappillé +0,15%, juste ce qu'il fallait pour renouer avec les 101,00. Peu d'écarts significatifs ce mardi, l'attentisme prévaut avant les "minutes" de la FED, le compte-rendu de la dernière réunion qui recense les positions des différents membres du FOMC : une parole moins "calibrée" que le communiqué de synthèse et qui permet de mieux cerner ce que les uns et les autres ont derrière la tête. Et la question que se pose les cambistes concerne leur détermination à contenir l'inflation... par des hausses de taux.

L'Euro s'est replié de -0,2% vers 1,1420, la Livre de -0,15%, le Franc suisse fléchit encore de -0,25% et s'effrite de 0,07% face à l'Euro vers 0,9220.



Le Dollar évolue souvent à l'inverse des prix pétroliers mais ce ne fut pas le cas ce mardi : le baril de "Brent" reprend 2,5% et flirte avec les 74USD : un 4ème pétrolier vient d'être attaqué et touché par l'Iran en 24H seulement, dans le corridor sud du détroit d'Ormuz, celui soutenu par les États-Unis.

Ce pétrolier aurait touché par un drone et subi des dommages structurels, selon l'UKMTO : c'est la première fois que quatre navires sont attaqués en une seule journée depuis le début de la guerre.



Comment Donald Trump, qui vient de menacer ce weekend de "reprendre les hostilités si l'Iran ne fait pas ce qu'il faut", va t'il le prendre ?



Pour les compagnies d'assurance maritime, c'est un nouveau drapeau rouge qui risque de différer les autorisations de naviguer de 1 mois supplémentaire, sinon aux risques et périls de l'armateur...