L'Euro s'est replié de -0,2% vers 1,1420, la Livre de -0,15%, le Franc suisse fléchit encore de -0,25% et s'effrite de 0,07% face à l'Euro vers 0,9220.

Le Dollar évolue souvent à l'inverse des prix pétroliers mais ce ne fut pas le cas ce mardi : le baril de "Brent" reprend 2,5% et flirte avec les 74USD : un 4ème pétrolier vient d'être attaqué et touché par l'Iran en 24H seulement, dans le corridor sud du détroit d'Ormuz, celui soutenu par les États-Unis.
Ce pétrolier aurait touché par un drone et subi des dommages structurels, selon l'UKMTO : c'est la première fois que quatre navires sont attaqués en une seule journée depuis le début de la guerre.

Comment Donald Trump, qui vient de menacer ce weekend de "reprendre les hostilités si l'Iran ne fait pas ce qu'il faut", va t'il le prendre ?

Pour les compagnies d'assurance maritime, c'est un nouveau drapeau rouge qui risque de différer les autorisations de naviguer de 1 mois supplémentaire, sinon aux risques et périls de l'armateur...