Devises : le $ se reprend vivement face au yen, l'Euro, le Franc suisse

Après l'un des plus violents décalage de cours observé sur le Dollar en 72H depuis la dernière quinzaine du mois de mars 2025, ou novembre 2024, quelques rachats à bon compte s'opèrent et le "$-Index", en perdition mardi soir après les commentaires de Trump, tente de refaire surface avec un rebond qui s'affirme (+0,25% à 96,45/96,5 mais +1% sur ses plus bas de la veille et un plancher de 95,55 vers 21H) de façon assez brutale face à l'Euro (+0,85% vers 1,1935), le Yen (+0,9%) et le Franc suisse (+1,2% vers 0,77).

Publié le 28/01/2026

Le repli du Dollar est vu comme un avantage par Trump qui voit les choses sous l'angle de la compétitivité et de l'attractivité des Etats Unis (vision partagée par Wall Street qui égale ou bat de nouveaux records) mais les spécialistes des taux y voient un risque de renforcement des pressions inflationnistes aux Etats-Unis.

Le pouvoir d'achat du dollar venant de plonger de 3,5% en quatre séances et cela va affecter le pouvoir d'achat des ménages... dont la "confiance", on l'a découvert hier, a plongé en janvier vers des niveaux inconnus depuis la période "Covid" (un chiffre qui avait clairement impacté le FOREX mardi, avant que Trump ne vienne parachever la débâcle du billet vert).



Ajoutons à cela un nouveau risque de "shutdown" des administrations fédérales alors même que 2026 se présente comme un "mur de refinancement de la dette".

Comme la Fed a raccourci la duration en 2025, les refinancements sont à renouveler à un rythme beaucoup plus soutenu à mesure que les émissions du Trésor portent sur du "papier court", ce qui accélère la production de nouveaux Dollar (il est question de plus de 1 demi-millier de $ par trimestre, certains calculs évoquent même plus de 200Mds$/mois).

Le Franc suisse qui a fait figure de valeur refuge privilégiée retombe (il perd 0,3% contre l'Euro vers 0,9200), mais l'Or qui joue le même rôle, prend +2% et caracole désormais à 5.300$/Oz.



Il n'y a évidemment aucun suspens concernant la décision de la Fed attendue à 20h : ce sera le statu quo à 3,75% (ainsi que mi-mars et fin avril, à moins que Jerome Powell change de ton ce soir et évoque des signaux de ralentissement... alors que le PIB du troisième trimestre 2025 vient d'être revu à +4,4%).



Le Yen retombe sous 153,6 face au Dollar suite à une soudaine détente de 5,5 points sur le "10 ans" nippon, vers 2,235% alors que le "30 ans" s'assagit un peu vers 3,635% ce mercredi contre 3,68% la veille.



Après sa chute de -4,5% face au yen de 3,5% face à l'euro, Donald Trump a déclaré mardi soir que le Dollar est "en pleine forme" et qu'il est très à l'aise avec la situation.



Trump estimait que le billet vert était surévalué, alors que certains pays manipulent leur monnaie pour renforcer leur compétitivité à l'export : avec la multiplication des menaces tarifaires à l'encontre des "partenaires" des Etats-Unis, la remise en cause de l'indépendance de la Fed, des questionnements sur une intervention en Iran... il a fini par obtenir un affaiblissement du dollar sans baisse de taux.



Le revers de la médaille, c'est que les créanciers des Etats-Unis ne vont pas s'empresser d'acheter des T-Bonds s'ils sont remboursés en dollar dévalués.