Les marchés ont probablement vécu une semaine charnière. Après plusieurs semaines dominées par les inquiétudes liées au détroit d'Ormuz, à l'envolée des prix de l'énergie et au retour de l'inflation, les investisseurs commencent à entrevoir une porte de sortie. Mais la situation reste fragile : l'économie demeure solide, l'inflation accélère et les banques centrales s'apprêtent à adopter un ton nettement moins accommodant.

Le principal sujet reste évidemment l’Iran. Les négociations semblent progresser vers un accord intérimaire permettant la réouverture du détroit d’Ormuz. Plusieurs responsables américains, pakistanais et iraniens ont évoqué un texte quasiment finalisé. Cette perspective a provoqué une détente spectaculaire sur le pétrole en fin de semaine, entraînant dans son sillage un rebond des obligations, de l’or et des actions mondiales.

Cette détente est importante car l’inflation américaine continue de se dégrader. L’indice CPI atteint désormais 4,2% sur un an, son plus haut niveau depuis plus de trois ans. L’énergie représente à elle seule près de 60% de la hausse mensuelle des prix, avec un bond de 23,5% sur un an des composantes énergétiques. Le PPI suit la même trajectoire, progressant à 6,5% sur un an. Autrement dit, le choc pétrolier est désormais pleinement visible dans les statistiques officielles.

Dans un autre contexte, ces chiffres auraient probablement déclenché une correction plus marquée des marchés. Mais l’économie américaine continue d’afficher une résilience remarquable. Les ventes Redbook progressent encore de 9,1% sur un an, le GDPNow d’Atlanta remonte vers 3,3%, les prêts bancaires accélèrent à 7,7% sur un an et les inscriptions au chômage restent historiquement faibles. L’argument d’un ralentissement brutal du marché du travail devient de plus en plus difficile à défendre.

C’est précisément ce qui place désormais la Fed dans une position délicate. Le marché anticipe que la réunion de juin sera le premier véritable test de Kevin Warsh à la tête de la banque centrale. Aucun relèvement de taux n’est attendu, mais la probabilité d’un abandon du biais accommodant est élevée. Après la hausse de taux de la BCE et la perspective d’un relèvement supplémentaire de la Banque du Japon, les investisseurs s’attendent à une Fed beaucoup plus vigilante face aux risques inflationnistes.

Pour autant, le marché ne se comporte pas comme s’il anticipait une récession imminente. Les petites et moyennes capitalisations viennent d’inscrire de nouveaux sommets, tout comme le S&P équipondéré, aidé par les bénéfices des entreprises qui continuent de progresser à un rythme supérieur à 20%.

La lecture dominante reste donc celle d’un ralentissement du risque géopolitique plutôt que d’un ralentissement économique. Si un accord sur Ormuz est effectivement signé, le reflux du pétrole pourrait rapidement soulager les tensions inflationnistes et permettre aux marchés de se concentrer à nouveau sur les bénéfices et la croissance. Dans le cas contraire, l’inflation resterait le principal risque pour le second semestre.

Techniquement, le dollar index reste ancré à proximité d’une résistance important autour des 100.64/101.15 qu’il semble désormais difficile à franchir en raison des récents développements géopolitiques. On surveillera un premier soutien court terme à 99.30 avant les 98.95. En parallèle, on surveillera les 1.1640 sur l’EURUSD dont le débordement devrait marquer la fin du mouvement correctif en cours depuis avril. Dans le reste du monde, l’USDJPY tutoie les 160.70, sommet de fin avril tandis que l’USDCHF reste sous les 0.8040, idéalement pour une reprise de la baisse du dollar. Du côté des devises commodities, l’aussie a rallié la première cible à 0.7020 et reste sous pression tant que les 0.7100 restent butoir.