Devises : le Yen en perdition, les 'crypto' actifs en territoire de correction

Publié le 19/11/2025 à 20:30

Le Dollar-Index reprend soudain de l'altitude (+0,65% à 100,20), retrouvant son rôle ,d'actif refuge face à la dépréciation du Yen (-0,95% vers 156,92, nouveau plancher depuis janvier 2025) mais également face à la descente aux enfers des 'cryptos' avec -4,5% sur le Bitcoin (sous 89.000$) et -7,7% sur l'Ethereum (sous les 3.000$ et maintenant sous 2.975$).



Une information vient de tomber : le 'NFP' d'octobre (rapport officiel sur l'emploi aux Etats Unis) ne sera pas publié, tandis que celui de septembre le sera demain, un indicateur retardé et d'un intérêt très relatif puisque le cabinet ADP a bien publié des données fiables sur ces 2 mois écoulés.



Faute de 'stats' macro de part et d'autre de l'Atlantique, temps fort de cette séance, c'était la publication du 'Livre Beige' de la FED qui est accueilli sans émotion par le FOREX.



Les jeux étaient faits bien avant l'ouverture de Wall Street et le FOREX s'est brusquement animé ce mercredi (c'était très calme depuis vendredi) avec ce qui s'apparente de plus en plus à un krach obligataire au japon, avec des maturités longues (30 et 40 ans) qui voient leur rendement s'envoler vers 3,3 et 3,72%, ce qui dépasse même le rendement des T-Bonds US (certes, le '2 ans').

Les pertes que cela génère pour les détenteurs de dette nippone sont considérables, la perte de valeur est massive et cela plombe le Yen qui semble filer tout droit vers 158/$, son plancher de fin décembre 2024.



Le billet vert se montre également robuste face à l'euro qui perd 0,45% vers 1,1520, la Livre (-0,7% vers 1,3055) et après le Yen, c'est le Franc suisse qui se montre le plus vulnérable avec -0,75% à 0,8060$ et qui perd également -0,25% face à l'Euro vers 0,9290 (contre 0,9220 en début de semaine).



Cette journée de mercredi restera donc marquée en particulier par le 'sell-off' sur les crypto devises, avec un BTC désormais à -30% depuis ses récents sommets.