Devises : le Yen et le Franc suisse s'affaiblissent

Le FOREX a fait preuve d'une sérénité rassurante alors que le marché obligataire traverse une mauvaise passe et cela s'est nettement aggravé ce lundi après-midi : si les parités ont peu varié, c'est que la tension des taux a été équivalente de part et d'autre de l'Atlantique, mais également du Pacifique (entre USA et Japon).

Le "$-Index" grappille +0,12% vers 99,10, l'Euro s'effrite de -0,1% vers 1,1630, le Yen de -0,458 et le Franc suisse de -0,3% (il retombe vers 0,9390 contre Euro, un plus bas de 1 mois).



Le Bunds se tendent de +7,5Pts vers 2,875%, tout comme le "10 ans" US (+4,5Pts) vers 4,185% (il faut rajouter les +4Pts de vendredi), le "10 ans" japonais de +4Pts à 1,97% (en pourcentage, c'est pire qu'aux US) et le "20 ans" se retrouve au plus haut de l'histoire à 2,95%, le "30 ans" flirte avec 3,40%.



Il n'y avait pas de "stats" à l'agenda ce lundi, et aucune déclaration de membres de la FED (une période de silence est observé 10 jours avant le FOMC).

Sauf énorme surprise, rien ne semble devoir modifier les anticipations d'une nouvelle réduction de 25 points de base du coût du crédit aux Etats-Unis au vu des récents signes de ralentissement observé du côté de l'emploi et de la meilleure maîtrise de l'évolution de l'inflation.



Cela amènerait à un total de 1,75 point de base l'assouplissement monétaire opéré par la banque centrale américaine depuis septembre 2024, du jamais vu Outre-Atlantique en dehors de périodes de récession... et avec une inflation supérieure à l'objectif de la FED.

Mais depuis 10 jours, alors que le baromètre "Fedwatch" anticipe à 85/90% une baisse de taux, les rendements ne cessent de se dégrader et les T-Bonds affichent les mêmes niveaux que mi-novembre quand une 3ème baisse du loyer de l'argent semblait improbable ce 10 décembre, et désormais les T-Bonds flirtent avec leurs pires niveaux depuis le 25 septembre..



La multiplication récente des baisses de taux risque en effet de placer l'économie américaine, qui affiche toujours une bonne résistance dans une situation de surchauffe qui pourrait conduire l'institution basée à Washington, à lever le pied, voire à de nouveau relever ses taux et entraîner potentiellement un rechute en récession, avertissent certains spécialistes.



"Nous voyons de bonnes raisons pour que la Fed commence à se montrer plus prudente et à ralentir ses baisses de taux", pronostiquant la semaine dernière Henry Alle, analyste marchés chez Deutsche Bank.



