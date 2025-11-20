Devises : le Yen poursuit sa chute, les 'cryptos' dégringolent

Le calme qui a régné sur le FOREX contraste avec la volatilité intense observée à Wall Street avec un Nasdaq retombé en 2 heures de +2,3% vers -1,5% (et -1,8% ce soir, soit -4,1% en ligne droite, c'est assez exceptionnel et même plus revu depuis début avril).



Le '$-Index' stagne vers 100,20, ce que reflète sa stagnation face à l'Euro vers 1,1535, face au Franc suisse à 0,8050, et c'est le Yen qui se distingue de nouveau par sa vulnérabilité avec -0,3% vers 157,60.



Le Yen pâtit du plongeon du marchés obligataire nippon, avec une nouvelle flambée des taux nippons : le '10 ans' rajoute +4,5Pts à 1,816%, le '20 ans' prend +4,5Pts à 2,852%, le '30 ans' +3,6 à 3,375% (record absolu), le '40 ans' bondit de +5,2Pts 3,755% (record absolu).



La nervosité atteint des sommets dans le compartiment des 'cryptos' et la plus emblématique d'entre elles, le Bitcoin, dévisse de -6% vers 86.200$, soit -10% en une semaine, soit -31,5% depuis son récent sommets des 126.280$, l'Ethereum dégringole de -7,5% sous les 2.800$, soit -40% depuis le 7 octobre.



L'autre 'fait du jour', c'était la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre : les créations sont 2 fois et demi plus nombreuses qu'attendu à +120.000 (le consensus des économistes était de 50 000 nouveaux postes après 22.000 en août) mais le taux de chômage progressait de 4,3 vers 4,4%.

Le 'NFP' de septembre constitue un indicateur retardé, mais il n'est pas démenti par les inscriptions aux allocations chômage du 10 au 15 novembre : elles sont ressorties en baisse de -8.000 à 220 000 contre 228.000 la semaine précédente.



Ceci confirme sans conteste la vigueur du marché du travail, malgré des signaux de faiblesse apparus dans de nombreux secteurs où les licenciements s'accélèrent, jusque dans la 'tech', ou les 'cabinets conseil' (l'I.A commence à remplacer de nombreuses tâches humaines à haute valeur ajoutée).

La publication du 'Livre Beige' de la FED a confirmé la divergence des positions concernant une 3ème baisse de taux d'ici 4 semaines, l'inflation ne semblant pas suffisamment ancrée et les taux directeurs pas restrictifs.



Pas de chiffres à l'agenda sur le vieux continent hormis une étude notariale qui fait état d'une hausse de 0,7% du prix des logements en France, alors que le marché apparaît littéralement congelé depuis 2 ans.