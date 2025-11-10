Devises : le Yen s'affaiblit, le '$-Index' inchangé malgré fin du 'shutdown' attendue

Publié le 10/11/2025 à 19:23 Partager

A part un accès de faiblesse du Yen qui perd -0,3 à -0,4% face à toutes les autres devises, et à commencer par le Dollar (+0,38% à 154.00), il n'y pas grand chose à commenter quand la journée se solde par la quasi stagnation de l'Euro, du Franc suisse (moins de 0,05% d'écart face au Dollar).



Le billet vert s'effrite de 0,2% face au Dollar canadien (qui prend presque 0,6% face au Yen.



Ce qui restera l'un des questionnements du jour, c'est l'absence de réaction des cambistes face aux derniers développements politiques : le 'shutdown' semble toucher à sa fin outre-Atlantique, après plus de 40 jours (41 désormais) de paralysie budgétaire: Trump a déclaré que 'nous touchons à la fin du blocage par les démocrates'.



En effet, un tout petit groupe de huit sénateurs démocrates aurait accepté d'unir leurs voix à celles des républicains sur un texte censé permettre de mettre fin au blocage de l'Etat fédéral.



Les Républicains n'ont en effet besoin que du vote de sept sénateurs de l'opposition afin de faire valider leur loi d'affectation budgétaire, qui bloquait jusqu'ici les demandes des démocrates visant à rétablir des crédits en faveur de la couverture santé à destination des plus démunis.



D'après les calculs des analystes, le coût d'un 'shutdown' en termes de croissance se situe autour de 0,2 point de pourcentage en trimestre sur trimestre annualisé par semaine.



Celui en cours pourrait donc déjà pénaliser la croissance du 4e trimestre de plus d'un point (6 fois -0,2% = -1,2Pt)... mais il faut croire que c'est 'dans les cours'.



Les investisseurs commencent par ailleurs à se demander quel sera la teneur des chiffres qui seront dévoilés ces prochains jours en cas de réouverture des administrations fédérales : une diffusion du NFP 'hors calendrier' ou du 'CPI' pourrait infléchir les anticipations de croissance aux Etats-Unis, mais aussi et surtout affecter le consensus concernant une baisse de taux en décembre (70% de probabilité d'un assouplissement à 3,50/3,75%)..