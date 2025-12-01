Devises : le Yen se renforce avec un rendement qui fuse à 1,88%

Le "$-Index" a fait du surplace en cette 1ère séance de décembre (vers 99,43) : un FOREX apathique en apparence mais où le Yen s'est distingué, avec un gain de +0,5% face au Dollar, à 155,30, +0,25% face à l'Euro (180,40).

L'Euro grappille 0,1% face au billet vert (1,1610) tandis que le Livre a reculé de -0,2%, le Franc suisse de -0,1% (soit -0,2% face à l'Euro vers 0,9340).



La devise japonaise a fortement réagi aux propos du patron de la BoJ, Kuasuo Ueda, qui évoque une hausse de taux avant Noël, une mesure qui a déjà été repoussée à maintes reprises depuis le printemps dernier, alors que l'inflation reste ancrée au-delà de 3% (les taux réels sont négatifs de -275Pts, le "10 ans" de -110 à -115Pts).

Le taux directeur est en fait figé à 0,25% depuis août 2024 et la perspective d'une hausse à 0,5% qui devrait depuis longtemps être dans les cours (si la mesure n'avait pas été retardée par l'arrivée de Takaichi Sanae, la nouvelle 1ère Ministre) entretient un "krach rampant" sur les bons du Trésor nippons : le rendement du "10 ans" japonais qui atteint des records à 1,878% (+7,6Pts), le "20 ans" rajoute +6Pts à 2,893%, le "30 ans" +5Pts à 3,3900%.



Ces hausses de taux enrayent la mécanique du "carry-trade" qui a alimenté les marchés en liquidités longtemps gratuites, et encore bon marché jusqu'en mars 2023 (0,25% sur le "10 ans", ça double ensuite d'avril à juillet (0,55%), puis de nouveau d'août à novembre (0,97%). Après une pause autour de 0,85% à l'automne 2024, les choses se gâtent vraiment en 2025 et le "10 ans" prend 100Pts en 11 mois, pour tester 1,88% ce 1er décembre.

Les "cryptos" font figure de principales victimes collatérales des taux qui se tendent au Japon : le Bitcoin dévisse de -6,5% vers 84.600, l'Ether de -9% vers 2.723, Binance de -8% vers 808$.



Sur le front des statistiques, rien qui ait réellement impacté le FOREX : le Dollar n'a pas réagi à la chute de -0,5Pt de l'activité dans le secteur manufacturier américain vers 48,2 (nettement en deçà du seuil d'expansion des 50).

L'activité s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce lundi.

Le sous-indice des nouvelles commandes a reculé à 47,4, contre 49,4 le mois précédent, tandis que celui mesurant la production s'est nettement amélioré à 51,4 à comparer avec 48,2 en octobre.

La composante de l'emploi a en revanche reculé à 44 contre 46 en octobre, alors que celle des prix acquittés a baissé a progressé à 58,5 après 58 le mois dernier (c'est plutôt positif).

Une attention toute particulière sera portée ce mercredi à l'ISM mesurant l'activité dans les services et qui devrait confirmer la bonne santé de l'économie américaine dans le secteur tertiaire.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 50 en octobre à 49,6 en novembre, signalant le retour d'une conjoncture défavorable du secteur, passant sous la barre fatidique des 50.

Le repli de l'indice s'explique principalement par celui des nouvelles commandes, témoignant de nouveaux vents contraires pour la demande. Toutefois, la croissance de la production -quoique faible- s'est maintenue pour un 9ème mois consécutif.



A noter le nouveau record absolu de l'argent vers 58,4$ qui affiche désormais +102% depuis le 1er janvier, l'Or qui renoue avec les 4.250$.