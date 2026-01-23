Devises : le Yen surprend les cambistes avec +1,4% vers 17H (Tokyo clos)

Parmi les "stats" dévoilées cet après-midi aux États-Unis, celle qui semble emporter le Dollar dans une spirale baissière est la dernière à avoir été publiée : et il s'agit de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board (la différence s'est radicalisée face à l'Euro et la Livre).

Il a encore reculé de 0,3% en novembre 2025, après une baisse de 0,1% en octobre, portant ainsi à -1,2% la baisse sur les six mois de mai à novembre (contre une baisse cumulée de -2,6% sur les six mois précédents).



Cela entre en dissonance complète avec les chiffres du PIB US révisés une fois de plus à la hausse jeudi, de +4,3 à +4,4% après 2 révisions depuis une estimation initiale de +3,8%.

Une première cassure s'est opérée sous 98,3 sur le "$-Index", une brève temporisation s'est opérée vers 98,15 durant 1 heure... puis le Dollar a tout lâché vers 17H15 et a plongé en 1 heure jusque vers 97,7 (-0,65%).

En réalité, plus que les "stats US", c'est la soudaine accélération à la hausse du Yen vers 17H15 qui a bouleversé le FOREX... alors que le marché des changes japonais était fermé depuis des heures : une envolée en pleine nuit au Japon, alors que le weekend vient de commencer.

C'est un mouvement pour le moins inattendu.



Il y avait eu un gros coup de chaud sur le Yen vers 8h30 heures du matin avec une ministre de l'économie japonaise se préoccupant soudain de la faiblesse de la devise nippone... qui a fait un bond de +1,1% en quelques minutes 159,1/157,4 (alors qu'il était en baisse de 0,6% depuis l'ouverture à minuit).



Le Dollar s'est alors redressé vers 158,3 jusqu'en milieu d'après-midi... puis a de nouveau dévissé de -1,4% vers 156,1, soit -1,45% en 24H.

Le Yen gagne également +1,2% face à l'Euro, +0,9% face au Franc suisse (qui grappille encore 0,15% face à l'euro vers 0,9260).



L'autre devise qui s'est imposée face aux autres monnaies de réserve, c'est la Livre qui prend 0,5% face l'Euro et +0,85% face au billet vert : les ventes au détail en volume se sont accrues de 0,4% en décembre 2025 Royaume-Uni, après une baisse de 0,1% en novembre (chiffre non révisé par rapport à l'estimation précédente), selon l'Office national de statistiques (ONS).



Compte tenu du scénario de la fin d'après midi, on peut considérer que les "PMI" publiés en Europe et aux Etats Unis ont été relégués au second rang des réflexions des cambistes.

Pour mémoire, l'indice des directeurs d'achat américain (PMI de S&P Global) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en janvier, en ligne avec les attentes, après 52,7 en décembre. Le PMI pour les services est passé à 52,5 après 52,5 en décembre, pour un consensus à 52,9. Le PMI manufacturier est passé à 51,9 contre 51,8, pour un consensus à 52.



Le plus surprenant, c'est l'absence de réaction positive du Dollar à la publication de l'indice de confiance des ménages, calculé par l'Université du Michigan : il est ressorti à 56,4 en données définitives, contre 52,9 en décembre 2025.

Dans le détail, la progression de l'indice d'un mois sur l'autre traduit à la fois des progressions pour le sous-indice des conditions économiques actuelles (+5 points à 55,4) et pour celui des attentes des consommateurs (+2,4 points à 57).



Ce vendredi, c'était aussi la journée des "PMI", dans la zone euro : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale, calculé par S&P Global, s'est maintenu à 51,5 en janvier, soit un 13e mois au-dessus du seuil des "50", mais sans parvenir à réaccélérer...

La France freine d'ailleurs la progression de l'indice : le PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans l'Hexagone, calculé par S&P Global, s'est replié de 1,4 point, passant de 50 en décembre à 48,6 pour le mois en cours, signalant un retour de la contraction dans le secteur privé français en janvier.



Pour tenter de se rassurer, l'indicateur synthétique du "climat des affaires" se montre stable par rapport au mois de décembre, à son plus haut niveau depuis juin 2024 : à 99, il s'établit presque à sa moyenne de longue période (100).



La France est en perte de vitesse par rapport à l'Allemagne, où l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite des secteurs manufacturier et des services est ressorti en hausse de 1,2 point à 52,5 en janvier, contre 51,3 en décembre (il était attendu à 51,8).





