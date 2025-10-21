Devises : les parités largement figées ce lundi, l'or renoue avec ses records

Séance soporifique sur le FOREX, et la dégradation surprise (au niveau du 'timing', pas de l'abaissement de la note) par Standard & Poors (qui était anticipée à 99,9% d'ici fin novembre) n'a eu aucun effet, ni sur nos OAT, ni sur l'Euro.



Longtemps en légère hausse de 0,1%, l'Euro finit en repli de -0,05% à 1,1645 : autant parler de stabilité quasi parfaite, le '$-Index' grappille 0,15% vers 98,6, après 9 heures de stagnation autour de 98,5.

La surprise provient de l'once d'or qui après une brève consolidation de -2,5% vendredi soir, reprend +3% pour renouer avec ses niveaux records vers 4.365$.



En dehors des séquelles -en fait inexistantes- de l'initiative de 'S&P', cette journée de lundi était exempte de statistiques en Europe, et aux Etats Unis pour cause de 'shutdown' qui prive les marchés de chiffres 'officiels' (publiés par les agences fédérales).

La semaine qui débute dans le plus grand calme sera chargée en 'market overs' : les investisseurs vont être attentifs à l'évolution des questions commerciales, avec l'espoir que les récentes tensions observées entre Washington et Pékin s'apaisent en vue de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue d'ici à la fin du mois.



Au-delà du commerce, les investisseurs attendent aussi d'en savoir plus sur la santé de l'économie, même si le calendrier des indicateurs aux États-Unis s'annonce encore une fois très allégé du fait du 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations américaines.



Le Département du Travail publiera malgré tout ce vendredi son rapport sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois de septembre, celui-ci étant indispensable pour déterminer l'ajustement du coût de la vie nécessaire au calcul des prestations versées par la Sécurité sociale.



Dans l'ensemble, les économistes attendent une inflation 'de base' (core) peu changée à 3,1% sur un an, un chiffre qui permettrait de conforter les anticipations de deux nouvelles baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année.



Les indices PMI mesurant l'activité dans le secteur privé européen seront également suivis de près vendredi, même si ceux-ci devraient montrer que la reprise économique demeure poussive sur le Vieux Continent, avec encore d'importantes divergences entre les services et l'industrie.