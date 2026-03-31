Devises : lourde rechute du $ et du Franc suisse, sur des 'rumeurs' venues d'Iran

Publié le 31/03/2026 à 22:26 - Modifié le 31/03/2026 à 22:28 Partager

Le Dollar Index a subi un brusque reflux depuis 18H30 (-0,6% vers 99,95, c'est assez spectaculaire) : une rumeur -non confirmée- prête au Président iranien la volonté de mettre fin au conflit (Donald Trump la tient pour vraie) ... sachant qu'il a le titre de "Président" mais ne saurait signer un traité sans l'aval du chef des Gardiens de la Révolution, le seul qui détienne le vrai pouvoir d'arrêter la guerre.

Mais Wall Street prend la "rumeur" pour argent comptant, et cela tombe bien, ce mardi était la dernière séance du 1er trimestre et les pertes sont d'un coup réduites d'un bon tiers... c'était inespéré !

L'espoir d'une sortie de crise dope l'Euro qui s'envole de 0,85% vers 1,555, le Yen (+0,65% vers 158,65) et dans une moindre mesure la Livre (+0,4% vers 1,3235). puis le Yuan (+0,2% à 6,8980).

Cette séance fait une victime, le Franc suisse qui décroche de -0,85% face à l'Euro, vers 0,9240



Un chemin vers la paix apparaît possible... mais il ne faut pas oublier qu'Israël n'entend pas cesser ses frappes (cela a été martelé par Benjamin Netanyahu et et le porte parole de Tsahal) même si les Etats Unis décidaient de cesser les hostilités et de se retirer sur la pointe des pieds, en clamant victoire, au prétexte que le régime a changé en Iran et que le principal objectif est atteint.

Dès ce mardi matin, Wall Street s'était réjoui que Trump propose l'arrêt des combats (à condition que cela réciproque et que cessent les frappes sur les bases américains au Moyen Orient), quitte à laisser le contrôle du détroit d'Ormuz à l'Iran, ce qui aurait justement constitué un casus belli si Téhéran avait osé imposer unilatéralement un droit de passage aux navires des pays "non amicaux".



Côté macro (toujours relégué au second plan) le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 6,882 millions d'ouvertures de postes en février contre un consensus de 6,890 millions (une baisse d'un peu moins de 5%, un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,240).



La surprise du jour provient de l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board qui est ressorti en hausse de 0,8 point à 91,8 sur le mois qui s'achève, contre 91 en février (chiffre révisé de 91,2 en estimation initiale).

Bien que modeste, il s'agit d'une progression surprise, puisque les économistes anticipaient généralement un recul de cet indice : ceux de Jefferies l'attendaient par exemple en baisse à 87 pour le mois de mars.



Cette amélioration d'un mois sur l'autre repose sur une meilleure évaluation de la situation présente par les consommateurs, une composante en hausse de 4,6 points à 123,3. En revanche, la composante de leurs attentes s'est contractée de 1,7 point à 70,9.



"La confiance générale s'est légèrement améliorée pour le deuxième mois consécutif. Néanmoins, l'indice suit une tendance générale à la baisse depuis 2021", constate Dana M. Peterson, économiste en chef du Conference Board.