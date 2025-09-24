Devises : net redressement du $ pour des motifs pas évidents, l'Or recule de 0,8%

La vigueur dont fait preuve le Dollar (+0,6% pour le '$-Index' vers 97,85) tranche avec la séance grise et sans grand relief qu'ont vécu les marchés obligataires (avec un alourdissement à peine perceptible en Europe, et un peu plus marqué aux Etats Unis).



Il semblerait que les cambistes aient une lecture assez différente des détenteurs de T-Bonds, lesquels ont accueilli sans émotion les propos du patron de la Fed mardi soir: Jerome Powell aurait prononcé un discours jugé 'faucon' qui dope le billet vert de +0,65% face à l'Euro (1,1735), le Yen (+0,75%) et dans une moindre mesure le Franc suisse (+0,4%) puis le Livre (+0,55% vers 1,3450).

Le rebond du Dollar s'accompagne assez logiquement d'une consolidation symétrique de l'once d'or qui retombe vers 3.733$ (-0,8%), après un record à 3.790$ la veille.



Jerome Powell s'est notamment prononcé contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation', estimant - comme lors de sa conférence de presse de la semaine dernière - que les taux d'intérêt se situaient actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.

Mais il laisse la porte ouverte à de futures baisses de taux si le marché du travail validait des signes de dégradation plus évidents.



Ces propos relativement ambivalents, qui ne vont pas forcément dans le sens d'une nouvelle baisse de taux en octobre, ont pesé également sur Wall Street, mais là encore, on ne parle que d'un repli modéré (-0,3 à -0,4% ce soir).



Le Dollar a peut-être bénéficié -le lien de cause à effet ne se lit pas dans le graphique minute par minute- des derniers chiffres concernant l'immobilier avec un sursaut de +20,5% des ventes de logements neufs, à 800.000 en rythme annuel contre 650.000 anticipé (665.000 le mois dernier).

Les prix demeurent par ailleurs très élevés et proches de leurs records avec un prix moyen de 534.100$s, en hausse de 11,7% par rapport à juillet 2025 et en progression de 12,3% par rapport à août 2024.

Le prix médian ressort quant à lui à 413.500 dollars, en hausse de 4,7% d'un mois sur l'autre.



Pour se faire une idée du dynamisme de l'économie US, une batterie d'indicateurs macro-économiques reste au programme du reste de la semaine - avec au premier chef les chiffres de la croissance au deuxième trimestre prévus demain et les derniers chiffres de l'inflation attendus vendredi - pourrait donner une esquisse de tableau de l'état de la conjoncture aux Etats-Unis.



L'agenda macroéconomique du jour est en revanche plutôt mince en Europe, avec tout de même la publication de l'indice IFO mesurant le climat des affaires, puis des ventes de logements neufs aux Etats-Unis dans l'après-midi.



L'IFO compilé par l'institut munichois et basé sur les réponses d'un large échantillon de quelque 9.000 entreprises, est ressorti à 87,7 points, contre 88,9 points en août, mettant ainsi fin à une série de six mois consécutifs de hausse.