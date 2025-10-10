Devises : net redressement du Yen après offensive Trump antichinoise

En un seul tweet, Donald Trump fait basculer Wall Street qui se dirigeait vers de nouveaux records et une Nième semaine de hausse : il réitère ses menaces de droits de douane massifs à l'encontre de la Chine alors que Pékin venait d'annoncer la veille des mesures potentiellement restrictives sur les exportations de terres rares.

Le Yuan rechute de -0,25% et retrouve ses niveaux du 29 septembre... la chine n'a pas encore réagi à l'annulation de la rencontre Trump/Xi-Jinping à la fin du mois.



Le Dollar qui ne cessait de progresser depuis le début du 'Shutdown' met un terme à 4 séances de hausse consécutive et lâche -0,4% face à l'Euro vers 1,1610/E... mais il restera en nette hausse (+1,5%) sur la semaine écoulée.

Le '$ Index' lâche 0,55% vers 99,00, ce qui efface les gains de la veille, il subit des prises de bénéfice appuyées face au yen qui reprend +1% vers 151,50 (mais la perte hebdo reste voisine de -3% pour la devise japonaise).



Trump annonce par ailleurs que l'état fédéral va procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires, avec comme sous-entendu qu'ils ne seront pas réembauchés et que cela va faire des économies.

Le 'DOGE' piloté par Elon Musk avait également procédé à des coupes claires dans les effectifs de certaines administrations, avant que des milliers de 'superflus' ne soient réembauchés.



Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich') a été publié à 16H... et il ressort inchangé à 55 contre 55,1 en septembre: un chiffre intrinsèquement sans impact et qui a ensuite été totalement éclipsé par le tweet de Trump, lequel a déclenché une soudaine vague de liquidation sur les cryptodevises avec -4% sur le Bitcoin (sous 117.000$), l'Ethereum (-8% vers 4.000$), -6,5% sur Solana (205$).

Autre victime des incertitudes sur la croissance chinoise, le baril de pétrole qui dévisse de -4,5% vers 58,8$, au plus bas depuis le 7 mai et qui semble filer tout droit vers le plancher des 55,5$ du 4 mai dernier.

L'Or reste peu affecté et termine la semaine au-dessus du seuil des 4.000$, sur un gain hebdo de +3%.