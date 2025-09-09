Devises : pas d'effet Bayrou sur l'Euro, le $ bénéficie de quelques rachats

Le Dollar tente de stopper la glissade amorcée jeudi dernier (en soirée), qui s'est accélérée vendredi ('NFP') et s'est poursuivie ce lundi, et même ce mardi matin.

Le '$-Index' s'est replié jusque vers 97,25 avant de réagir et de se redresser vers 97,65 (+0,2%).



C'est l'Euro qui en fait les frais avec -0,35% vers 1,1720 (contre 1,1780 ce matin), puis le Franc suisse (-0,3%), puis le Yen et le $ Canadien (-0,2%).

Seul chiffre au menu ce lundi, la révision des créations d'emploi et l'estimation définitive sur 12 mois, d'avril 2024 à fin mars 2025 : la minoration qui avait été calculée en cumulant les chiffres révisés d'un mois sur l'autre donnait -400.000, ce pourrait être en fait -1 million, et le nombre d'emplois réellement créés pour ne pas dépasser 598.000.



La baisse de l'Euro étant comparable à celle du Franc suisse (aucun événement politique là bas), il est difficile d'attribuer le repli de la monnaie unique au 'fait accompli' du départ de François Bayrou qui a remis vers 13H30 sa démission au président de la République : les noms qui circulent sont ceux de fidèles du Président, ou de personnalités issues du PS ayant un positionnement compatible avec la 'ligne de l'Elysée'.

Donc peu de changement de cap à attendre, sauf grosse surprise, le nouveau Premier ministre, le cinquième en trois ans ne devrait pas indisposer les marchés.

Les cambistes semblent également avoir intégré le scénario à 3 baisses de taux d'ici fin 2025 : le seul risque de remise en cause pourrait provenir d'un gros dérapage de l'inflation : les investisseurs prendront connaissance du 'PPI' et du 'CPI' mercredi et jeudi.



L'Or vient d'inscrire un nouveau record à 3.670$/Oz, le baril repart à la hausse mardi alors que les acteurs du marché digèrent les dernières annonces de l'Opep+, qui a fait état dimanche d'une augmentation de production plus limitée qu'anticipé (+137.000 barils et non +150.000, l'organisation ayant par ailleurs laissé la porte ouverte à de nouveaux ajustements 'en fonction des conditions de marché'.