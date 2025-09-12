Devises : rebond du Dollar contrarié, le '$-Index' retombe sous 97,7

Publié le 12/09/2025 à 18:04 Partager

Pas d'amorce d'embellie pour le Dollar qui ne parvient pas à préserver ses maigres gains initiaux : le '$-Index' avait ricoché la veille sous 98 pour retomber vers 97,5 et son rebond n'aura pas été plus loin que 97,85 ce vendredi avec un gain de +0,15% vers 97,7.

C'est la 5ème semaine consécutive qui voit le Dollar finir la semaine entre 97,7 et 97,75 et la 12ème passée à osciller entre 97 et 99, ce qui n'a pas si courant.

L'Euro reperd -0,15% à 1,1717, la Livre et le Franc suisse -0,20 à -0,25% et le Yen se montre particulièrement faible avec -0,45% (et -0,3% contre Euro).



Le billet vert a logiquement perdu quelques fractions suite à l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan se solde par une chute de -3,2Pts de son indice de confiance, à 55,4, contre 58,2 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 61,2 contre 61,7 le mois dernier, celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations a chuté plus lourdement pour s'établir à 51,8 contre 55,9 en août.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, met en évidence un pessimisme plus particulièrement marqué chez les ménages à revenus faibles et moyens, sur fond d'inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.



Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.



La politique commerciale reste par ailleurs un sujet d'inquiétude central, montre l'étude, environ 60% des consommateurs ayant spontanément mentionné l'impact des droits de douane sur l'activité dans leurs réponses, d'après Joanne Hsu.

Quant à leurs anticipations d'inflation à un an, elles sont restées stables à 4,8%, inchangées par rapport au mois d'août, montre le rapport.





En Europe, pas de 'stats' au menu mais un suspens relatif au verdict de Fitch sur notre dette : les détenteurs d'OAT ne se montrent pas plus inquiets d'un risque de dégradation de notre dette de 'AA' à simple 'A'... du coup, les cambistes ne le sont pas non plus.



Ils n'ont guère réagi jeudi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.