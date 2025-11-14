Devises : rebond technique du $, qui perd 0,45% face à l'Euro en hebdo

Séance calme sur le FOREX en l'absence de 'stats' aux Etats Unis (pas de 'NFP' publié hors agenda avec des données estimatives), le '$-Index' reprend 0,15% vers 99,25/99,30 et cet écart est globalement celui que l'on observe sur l'Euro (-0,15% à 1,1620, soit un gain qui se réduit à 0,45% sur la semaine), sur le Franc suisse (à 0,7940) et même la Livre (-0,2% à 1,3165 alors que Keir Starmer renonce à recourir à une hausse des impôts sur le revenu pour combler les déficits).

Le Yen reste stable (il prend 0,15% face à l'Euro), ainsi que le Dollar canadien.



Peu de 'market movers' ce vendredi (quelques chiffres mineurs en Europe), le retour des publications macroéconomiques, qui devraient reprendre aux Etats-Unis lors de la semaine à venir avec la réouverture des services publics, n'en sera que davantage suivi, sachant que l'économie américaine, même si elle ne semble pas menacée de contraction à court terme, commence à montrer des signes de décélération, visibles notamment du côté du marché de l'emploi (de mauvais chiffres seraient une 'très bonne nouvelle').



Sur le front des statistiques, les prix à la consommation en France augmentent de 0,9% sur un an en octobre 2025 après +1,2% en septembre, selon l'Insee, qui révise donc en baisse de 0,1 point son estimation provisoire pour le mois dernier.



Cette baisse du taux d'inflation annuel d'un mois sur l'autre s'explique par un recul plus marqué des prix de l'énergie (-5,6% après -4,4%) et par un ralentissement de ceux de l'alimentation (+1,3% après +1,7%).



Par ailleurs, au cours du 3e trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Pour rappel, au cours du 2e trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.



Enfin, selon les premières estimations, la zone euro a affiché un excédent de 19,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en septembre 2025, contre un excédent de 12,9 milliards d'euros en septembre 2024.