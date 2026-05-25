Devises : séance soporifique, le '$-Index' stagne à -0,03% ce 22/05 et sur la semaine

Journée calme sur le marché des changes, avec des écarts le plus souvent contenus à 0,1% (le "$-Index" s'effrite de -0,03%, ce qui constitue également son score "hebdo"), sauf pour le Franc suisse qui s'est distingué ce vendredi en grimpant de +0,35% face à l'Euro (0,9105) et de +0,3% face au Dollar.

Publié le 25/05/2026 à 09:33 Partager

Le Dollar qui suscite une attention particulière en ce vendredi 22 mai puisque Kevin Warsh est officiellement le nouveau patron de la FED depuis 18H.

Il a prêté serment en la présence de Donald Trump et le calme des cambistes contraste avec l'euphorie de Wall Street qui fête l'événement à sa façon en propulsant le Dow Jones vers un nouveau zénith de 50.750Pts.



La confiance s'affiche également tous azimuts avec un S&P 500 qui renoue avec les 7.500 et le Nasdaq Composite grimpe de 0,55% vers 26.450 : les principaux indices semblent ne chercher qu'un prétexte pour battre collectivement leurs records absolus d'ici 22H, à la veille d'un long weekend que tout le monde abordera dans la joie et la bonne humeur .



Le président des Etats-Unis, qui semble pour le moment reléguer au second plan le conflit en Iran vu sa discrétion à ce sujet sur les réseaux sociaux, s'est fendu d'un message laconique pour saluer le niveau des marchés américains : "New stock market record !".



Wall Street semble être sa principale boussole et sa devise est faire de l'argent à tout prix, par tous les moyens (3.700 "trades" recensés entre le 1er janvier et le 31 mars), peu importe le contexte... puisque le verbe présidentiel magique remet systématiquement le marché sur la pente ascendante.



Une façon de maintenir Wall Street en lévitation est de l'abreuver depuis 6 semaines de "messages" entretenant l'espoir que la paix revienne et que le détroit d'Ormuz soit réouvert de façon permanente.

Le Financial Times indique par exemple ce vendredi que Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a évoqué "de bons signes" quant à la conclusion d'un accord entre Téhéran et Washington.

En outre, selon Reuters, le Qatar aurait envoyé une équipe de négociateurs à Téhéran, en coordination avec les Etats-Unis pour tenter de sécuriser un accord.



L'Euro ressort un peu émoussé (à peine, c'est de l'ordre de -0,15%) sur la semaine écoulée : les anticipations de hausse de taux par la BCE en juin retombent car Christine Lagarde n,e voudra pas prendre le risque d'aggraver une récession déjà menaçante pour contenir une inflation qui ne serait peut-être que "transitoire" (c'est le narratif "conte de fée" qui avait été déroulé durant les 6 premiers mois de l'envolée des prix de mars à septembre 2021).



Parmi les rares indicateurs du jour, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board. Au mois d'avril, il a progressé de 0,1%, alors que les analystes tablaient sur un repli de 0,1%.



Autre statistique, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est dégradé alors qu'il était attendu stable. Il est ainsi passé de 48,2 à 44,8 points, un nouveau plus bas historique. Pour Joanne Hsu, directrice de l'enquête : "le moral des consommateurs a reculé pour le troisième mois consécutif, alors que les perturbations de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz continuent de faire grimper les prix de l'essence.

Le moral des ménages se situe désormais juste en dessous du précédent point bas historique observé en juin 2022.

Le coût de la vie reste une préoccupation majeure : 57 % des consommateurs ont spontanément indiqué que les prix élevés détérioraient leur situation financière personnelle, contre 50 % le mois dernier".