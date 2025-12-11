Devises : seconde séance de net repli du $ (-1,1% en 48H), flambée de l'argent

La conférence de presse de Jerome Powell mercredi soir n'a pas d'impact puissamment haussier sur les indices US (le Nasdaq perd -0,7% tandis que le Dow bat un record absolu avec un nouveau zénith à 48.700 (400Pts de mieux que le 12 novembre dernier).

On observe très rarement un écart de 2% de performance entre le Dow Jones et le Nasdaq, c'est vraiment le "grand écart".



Le "$-Index" avait commencé à baissier dès le communiqué final du FOMC de la FED hier soir (-0,5%), il double la mise avec -0,6% vers 98,2 (cela fait -1,1% perdu en 24H d'horloge).

Le billet vert rechute de -0,5% face à l'Euro (1,1760/1,1755) et de -0,7% face au Franc suisse qui avance de 0,25% vers 0,933 contre Euro.

La Livre se montre moins vigoureuse avec +0,3% face au $, le Yen reprend 0,45% vers 155,20$.



Mais le positionnement de la FED, jugé "dovish" provoque surtout un nouveau coup d'éclat des métaux précieux aussi une once d'or à 4.275, une once d'argent à 64,1$, soit +10% en une semaine et +120% depuis le 1er janvier.

Il semble que la décrue du rendement des T-Bonds fasse merveille pour les métaux précieux qui n'offrent aucun rendement (par définition).



Pourtant, Jerome Powell n'a pas entretenu l'espoir de plusieurs baisses de taux début 2026 : une nouvelle baisse est envisageable mais peut-être pas en janvier, les dissensions sont trop évidentes, avec 6 membres ne soutenant pas une 3ème baisse pour 11 en faveur.

Au prochain FOMC ce pourrait être du 10/10 : même si la voix du patron de la FED compte double, cela n'enverrait pas un bon signal aux marchés.



Côté chiffres US, il ne fallait pas s'attendre à de grosses réaction du FOREX, surtout avec des publications d'intérêt plutôt "secondaire" : les stocks des grossistes américains ressortent en hausse de 0,5% en septembre 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une baisse de 0,1% en août.

Les ventes des grossistes ont diminué de 0,2% en septembre (après un repli de 0,2% aussi en août, cela nous ramène 3 mois en arrière).



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de +45.000 aux Etats-Unis la semaine dernière, selon des chiffres publiés jeudi par le Département du Travail, alors que les économistes attendaient en moyenne 220 000 inscriptions.



Leur moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 216 750, contre 214 750. (révisé) la semaine précédente et le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est en revanche replié à 1,838 millions (sous 2 millions d'allocataires, on peut parler techniquement de plein emploi).

