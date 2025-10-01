Devises : $ stable face à l'Euro après ADP, le Yen se renforce encore de 0,5%

Publié le 01/10/2025 à 19:35 Partager

Entame de trimestre légèrement baissière pour le Dollar (-0,05% sur le '$-Index' vers 97,7) qui subit une seconde séance de recul marqué face au Yen, avec de nouveau +0,5% et le franchissement en séance des 146,60, avant une consolidation vers 147,1.



Le Yen prend même 0,6% face à l'Euro vers 172,4 et 0,75% face au Franc suisse (qui s'effrite de -0,2% face à l'Euro vers 0,9360)... une légère tension s'observe sur le '40 ans' nippon (+2,5Pts à 3,391%) mais les bons du Trésor de maturités '10 ans', '20 ans' et '30 ans' sont restés stables.



Le Dollar s'est paradoxalement un peu renforcé face à l'Euro (de 1,176 vers 1,1730, soit +0,1% sur 24H) après la publication de l'indice ADP qui fait ressortir une chute de -32.000 créations d'emplois dans le secteur privé en septembre: une dégradation plus forte que prévu du côté du marché du travail US qui appelle de nouvelles baisses de taux.

Le consensus sur une prochaine baisse fin octobre remonte au zénith, aidé par la forte baisse du pétrole (le WTI est retombé au plus bas depuis mi-août vers 61,2$), le 'shutdown' qui débute ce mercredi aux Etats Unis a été littéralement ignoré par les cambistes.



Il y avait également des chiffres en Europe et ils sont décevants : l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est retombé en zone de contraction en septembre avec un écart de presque -2Pts, de 50,7 en août vers 49,8 le mois dernier.



Même tendance en France où l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est replié sous la barre du 50 signalant ainsi une détérioration de la conjoncture du secteur, de 50,4 en août à 48,2 en septembre.



L'activité baisse, mais pas le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse de 0,2% donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.