Devises : timide rebond du $, lourde correction Or et argent

Publié le 17/10/2025 à 20:23

-Le Dollar a enrayé sa glissade avec la remontée du stress sur le front commercial international et les déclarations anti-chinoises de Trump.

Le Dollar Index reprend +0,15% vers 98,50, l'Euro recule symétriquement vers 1,1670, la Livre de -0,1%; le Yen se raffermit contre toutes devises, ainsi que le Franc suisse qui gagne 0,15% face à l'Euro vers 0,9250.



Le Dollar avait subi le contrecoup de la chute de -15% du prix du baril depuis le 26 septembre : le besoin de billet vert se réduisait.

Par ailleurs, les banques centrales asiatiques continuent d'accumuler de l'Or, y compris la Pologne, et c'est au détriment du Dollar.



Le billet vert rebondit un peu avec la remontée des tensions géopolitiques: Trump a publié une série de menaces très explicites visant le Venezuela (après de nouvelles frappes sur des bateaux au large de Caracas, prévient-il Nicolas Maduro d'une invasion imminente ?).



Du fait du 'shutdown' qui frappe toujours les administrations américaines, les chiffres des prix producteurs, de la production industrielle et des permis de construire qui devaient tomber aujourd'hui aux Etats-Unis ont été reportés sine die, comme la plupart des statistiques qui figuraient à l'agenda ces derniers jours.



Le principal indicateur économique de cette dernière séance de la semaine restera l'estimation définitive de l'inflation en zone euro pour le mois de septembre.



Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, rapporte que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en septembre 2025, conformément aux attentes, contre 2,0% en août. Dans l'Union européenne il s'est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août.



Le contexte politique -stabilité politique provisoire en France- a nettement favorisé nos OAT qui ont réduit le 'spread' avec le Bund de 84,5 vers 77,5Pts en 5 séances : la levée d'une hypothèque politique qui soulage l'Euro.

Cette séance a été marqué par une brutale consolidation de l'Or (-3,3%) et de l'argent (-5%) après une hausse de +7% depuis le début de la semaine (culmination à respectivement 4.380 et 54,5$).