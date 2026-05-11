Devises : un grand calme malgré des taux qui se tendent

Publié le 11/05/2026 à 20:01 Partager

Alors que les marchés de taux se dégradent, au profit des "technos" (arbitrage "full risk-on"), le FOREX reste étonnamment calme puisque le "Dollar-Index" reste rigoureusement inchangé à 97,91.



Parfaitement stable alors que les T-Bonds prennent 3Pts de rendements de plus... mais les Bunds et les OAT rajoutent +5Pts, donc la rémunération du Dollar se dégrade en relatif.

Et y compris contre le Yen avec des taux longs qui se tendent de +4Pts, vers 2,512%, le "20 ans" franchit les 3,40% (+6Pts à 3,404%) et le "40 ans" s'installe au-dessus des 4% avec un sévère +5,2Pts à 4,021% : ce sont les pires niveaux depuis 30 ans, Tokyo reste au plus haut depuis 36 ans (nouveau record absolu du Nikkei ce lundi à l'ouverture) !



Mais cela joue peu sur les parités ce lundi, à tel point que malgré son rendement plus substantiel, le Yen se replie de -0,3% vers 157,10$.



Le Dollar grappille 0,05% contre l'Euro mais les perd face à la Livre (1,3640) ou le Dollar canadien (-0,08%), il progresse de 0,15% face au Franc suisse qui cède 0,1% face à l'Euro vers 0,9160.



Les cambistes pourraient changer d'attitude avec la statistique des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'avril, laquelle permettra de savoir dans quelles proportions les tensions inflationnistes se sont réveillées avec la récente flambée des coûts de l'énergie.

D'autres indicateurs importants suivront, comme les ventes au détail jeudi (les ménages tiennent t'ils le choc avec la hausses des carburants) ou la production industrielle vendredi.

