Le dollar entre dans une phase plus hésitante, alors que le marché navigue entre normalisation progressive du choc énergétique et incertitudes persistantes sur le front géopolitique. Après avoir été soutenu par la hausse du pétrole et le report des anticipations de baisse de taux, le billet vert voit ses moteurs s'équilibrer, sans véritable catalyseur directionnel à court terme.

Le premier changement notable vient du pétrole. La phase de stress extrême semble derrière nous, avec des prix qui se stabilisent sans pour autant refluer franchement. Cette configuration entretient un scénario intermédiaire : suffisamment d’inflation pour empêcher la Fed de pivoter rapidement, mais pas assez pour justifier un resserrement supplémentaire. Résultat, le soutien monétaire au dollar devient moins évident.

Le marché obligataire confirme ce glissement. Les taux longs cessent de progresser et évoluent désormais latéralement, signe que le marché ne price plus un choc inflationniste durable, mais plutôt un ralentissement modéré. Cette stabilisation réduit l’avantage relatif du dollar, notamment face aux devises cycliques.

En parallèle, les fondamentaux américains restent solides. La consommation résiste, l’emploi tient et l’activité demeure en expansion, ce qui limite les anticipations de baisse agressive des taux. Ce socle macro empêche le dollar de se déprécier fortement, mais ne suffit pas à relancer une dynamique haussière.

Enfin, le marché devient de plus en plus insensible au bruit politique. Les annonces successives autour du conflit perdent en impact, et seule une amélioration tangible — notamment la réouverture complète du détroit d’Ormuz — serait susceptible de modifier durablement les anticipations.

Techniquement, l’EURUSD se maintient au-dessus de son soutien clé à 1.1645 mais peine, pour le moment, à structurer la hausse attendue en direction des 1.1910/20. En parallèle, on aimerait voir le dollar index (DXY) enfoncer les 97.65 pour accentuer le biais négatif à court terme.

Dans le même temps, l’USDJPY a buté sur les 160.45 à la faveur d’une key reversal baissière qui maintient la paire sous pression baissière tant que les 158.10 ne sont pas dépassés. Le potentiel de repli ressort à 152.75/60. En parallèle, l’USDCHF reste baissier sous les 0.7908/45. Pas de changement notable sur l’AUDUSD qui reste blotti (bloqué ?) sous les 0.7200/15 avec un premier support court-terme à 0.7100. Même son de cloche sur le kiwi sous les 0.5930.