Devises : volatilité globalement éteinte, le Yen chute de -0,5%, en solo

Amateurs de sensations fortes s'abstenir : la séance a été soporifique sur le FOREX, malgré la publication des premiers chiffres 'macro' de la semaine aux Etats Unis.

Le Dollar Index progresse de +0,15% vers 99,05 et il le doit presque exclusivement au décochage du Yen de -0,5% vers 152,75, ce qui place de nouveau la devise nippone dans une situation de vulnérabilité avec le risque de filer vers 155/$.



Une stabilité parfaite a régné sur les paires E/$ (1,1610), Franc suisse/$ (0,7960), Dollar canadien/$, Livre Turque/$.



La livre (£) s'est montrée un peu plus faible alors que les taux longs UK se sont légèrement détendus outre -Manche (-0,25% face à toutes devises).



Les investisseurs ont découvert ce jeudi une série de chiffres concernant l'immobilier publiés par la NAR (National Association of Realtors) : les ventes de logements anciens ont augmenté de +1,5% aux Etats-Unis en septembre (4,06Mns de transactions en rythme annuel) dans un contexte d'assouplissement des taux d'intérêt qui favorise le secteur de l'immobilier.



Le dynamisme de l'activité dans le nord-est, le sud et l'ouest ont plus que compensé le repli observé dans le Midwest selon la NAR.



Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie au rythme des ventes actuelles qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an.

Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27ème mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415.200 dollars.



Peu de chiffre de ce côté-ci de l'Atlantique : en France, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne 1 point en octobre après cinq mois de stabilité. À 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024.



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie (+4 points à 101) et le commerce de détail (+7 points à 99), mais s'assombrit dans les services et le bâtiment (-0,2 point à 96 dans les deux cas).



La perspective de la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et des indicateurs d'activité PMI en Europe pourrait enfin apporter de la volatilité sur le FOREX, largement absente depuis vendredi dernier.