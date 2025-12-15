Devises : Yen vigoureux avant décision BoJ, les cryptos décrochent de -5%

Séance ultra calme sur le FOREX avec un "$-Index" inchangé à 98,40, ce qui reflète la stagnation de l'Euro à 1,1740 (revenu d'un "plus haut" de 1,1765 en séance), de la Livre (-0,05% à 1,336), du Dollar canadien (même écart) tandis que le Franc suisse recule de -0,12% ) à 0,797 (le Franc suisse s'effrite également de -0,15% face à l'Euro vers 0,9360).



Le Yen se montre le plus vigoureux avec +0,3% face au Dollar et à l'Euro : la Banque du Japon s'apprête à relever à nouveau son taux d'intérêt de 25 points de base, après avoir augmenté par trois fois le coût du crédit depuis le début de l'année 2024.

En Europe, la BCE ne devrait pas réserver beaucoup de surprises ce jeudi : ses taux directeurs devraient rester inchangés, la croissance en Europe ressort un peu plus robuste qu'anticipé.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, devrait réaffirmer à l'occasion que la politique monétaire se trouve aujourd'hui dans une "bonne position", mais les nouvelles projections de croissance et d'inflation qui seront présentées à l'occasion pourraient faire évoluer les anticipations des investisseurs.



Outre-Manche, la Banque d'Angleterre (BoE) devrait décider jeudi d'une baisse de taux d'un quart de point destinée à relancer une croissance économique à l'arrêt depuis plusieurs trimestre.

On va donc assister à une divergence de 50Pts entre le rendement du Yen et de la Livre (qui ne souffre pas trop des anticipations de baisse de rémunération: la Livre ne valait que 1,3060$ le 19 novembre).



Pour le Dollar, l'attentisme prévaut à la veille du "NFP" : les cambistes ont déjà "pricé" un scénario où l'économie des Etats-Unis n'aurait créé que 35 000 emplois non agricoles en novembre.



Ces chiffres, diffusés avec plus de quinze jours de retard en raison de la fermeture des administrations fédérales, devraient également intégrer les estimations des créations de postes en octobre, évaluées à environ 55 000 emplois (évaluation publiée avec 1 mois et demi de retard), mais pas le taux de chômage pour ce mois, la paralysie du Département du Travail ayant empêché la collecte de certaines données.



Par ailleurs, le rapport sur l'inflation de novembre, programmé jeudi, devrait montrer que les prix à la consommation (CPI) ont progressé de 3% sur un an, un rythme inchangé par rapport à septembre, sachant que les données d'octobre ne seront jamais publiées en raison du "shutdown".



Cette journée restera marquée par un lourd décrochage des cryptos vers 15H : le Bitcoin perdait -3% vers 85.500$ vers 19H, l'Ethereum a violemment enfoncé le palier des 3.060$ vers 15H45, puis les 3.000$ vers 16H30 pour tester 2.900$ dans la foulée vers 19H30 (au plus bas depuis le 7 décembre)... et Solana s'est enfoncé sous 125$, retraçant ses planchers des 21 novembre et 1er décembre.