DHL a lancé la construction d'un nouveau pôle logistique européen de batteries

DHL Supply Chain a lancé la construction d'un nouveau pôle logistique européen de batteries à Holtum, Limbourg.



Le nouveau site offre 17 000 mètres carrés d'espace de stockage et de service spécialisés pour batteries haute tension et est étroitement lié à l'activité automobile Holtum existante de DHL Supply Chain.



Le nouveau hub est prévu pour être opérationnel début 2027.



Les batteries traitées sur le site Holtum sont destinées à être utilisées dans les véhicules électriques ainsi que dans le segment en forte croissance des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).



" En développant nos capacités logistiques de batteries chez Holtum et en les reliant étroitement à notre expertise automobile existante sur place, nous créons une solution évolutive et unique pour le secteur des VE." a déclaré Rainer Haag, DG de DHL Supply Chain Europe.