DHL : bien orienté après ses trimestriels

Publié le 05/08/2025 à 09:36 Zonebourse.com

DHL Group grimpe de plus de 5% à Francfort, après la publication par le groupe de courrier et de logistique d'un BPA en hausse de 14,3% à 0,72 euro et d'un profit opérationnel (EBIT) accru de 5,7% à 1,43 milliard, pour le deuxième trimestre 2025.



A plus de 19,8 milliards d'euros, les revenus du groupe allemand de logistique et de livraison de colis ont pourtant diminué de 3,9%, 'en raison d'effets de changes et d'une dynamique plus lente des volumes de commerce'.



'Les conflits commerciaux et les tensions géopolitiques ont affecté les tendances économiques mondiales', explique sa CFO Melanie Kreis, ajoutant toutefois que 'l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et les marchés de croissance a porté ses fruits dans ce contexte'.



S'il attend une volatilité continue au second semestre, DHL confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, à savoir un profit opérationnel d'au moins six milliards d'euros et un free cash-flow (hors croissance externe) de l'ordre de trois milliards.