DHL bien orienté après un troisième trimestre solide

DHL Group prend 5% à Francfort, après la publication par le groupe allemand de logistique d'un résultat net part du groupe en croissance de 11,9% à 840 millions d'euros au titre de son 3e trimestre 2025, soit 0,75 euro par action.



Son profit opérationnel (EBIT) a augmenté de 7,6% à 1,48 MdEUR, soit une marge améliorée de 0,6 point à 7,3% pour des revenus en baisse de 2,3% à un peu plus de 20,1 MdsEUR, pénalisés par des effets de changes.



'Malgré l'environnement volatil, nous avons amélioré nos bénéfices pendant 4 trimestres consécutifs. C'est le résultat de notre gestion active des capacités et de l'amélioration des coûts structurels', commente son CEO Tobias Meyer.



'Grâce à cette résilience, nous pouvons continuer à investir dans la qualité pour nos clients et dans les marchés en croissance. Nous sommes bien préparés pour les activités saisonnières de fin d'année', poursuit le dirigeant.



S'il continue d'attendre un environnement macroéconomique morose, DHL confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, à savoir un EBIT d'au moins 6 MdsEUR et un free cash-flow (hors fusions et acquisitions) de l'ordre de 3 MdsEUR.