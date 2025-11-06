DHL Group prend 5% à Francfort, après la publication par le groupe allemand de logistique d'un résultat net part du groupe en croissance de 11,9% à 840 millions d'euros au titre de son 3e trimestre 2025, soit 0,75 euro par action.
Son profit opérationnel (EBIT) a augmenté de 7,6% à 1,48 MdEUR, soit une marge améliorée de 0,6 point à 7,3% pour des revenus en baisse de 2,3% à un peu plus de 20,1 MdsEUR, pénalisés par des effets de changes.
'Malgré l'environnement volatil, nous avons amélioré nos bénéfices pendant 4 trimestres consécutifs. C'est le résultat de notre gestion active des capacités et de l'amélioration des coûts structurels', commente son CEO Tobias Meyer.
'Grâce à cette résilience, nous pouvons continuer à investir dans la qualité pour nos clients et dans les marchés en croissance. Nous sommes bien préparés pour les activités saisonnières de fin d'année', poursuit le dirigeant.
S'il continue d'attendre un environnement macroéconomique morose, DHL confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, à savoir un EBIT d'au moins 6 MdsEUR et un free cash-flow (hors fusions et acquisitions) de l'ordre de 3 MdsEUR.
DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services logistiques (42,7%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ;
- livraison express (29,1%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ;
- distribution de courrier et de colis (20,1%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ;
- autres (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (25,8%), Europe (29,7%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (17,5%), Moyen-Orient et Afrique (5,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.