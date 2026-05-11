DHL développe son offre avec un nouveau service Heavy Weight Express pour les envois jusqu'à 3 000 kg

DHL Express a annoncé l'expansion mondiale de son offre Time Definite International avec le lancement de Heavy Weight Express (HWX), une solution de transport aérien express pour les envois jusqu'à 1 000 kg par colis et 3 000 kg par envoi.



"DHL Express renforce ainsi sa position d'intégrateur mondial de premier plan, capable d'acheminer des marchandises lourdes rapidement et en toute fiabilité dans plus de 220 pays et territoires" indique le groupe.



Le lancement de HWX s'accompagne de la mise en place de guichets prioritaires dédiés aux envois lourds dans le monde entier.



Heavy Weight Express combine une livraison rapide et garantie avec un contrôle complet de bout en bout, un suivi proactif et une tarification transparente, éliminant ainsi la volatilité des tarifs et les incertitudes liées aux coûts souvent rencontrés dans d'autres modes de transport de marchandises.



Les clients bénéficient de délais de transit express garantis, d'une visibilité complète de leurs envois à chaque étape et des normes opérationnelles rigoureuses de DHL, notamment des procédures de manutention strictes pour les marchandises sensibles aux chocs, de grande valeur ou réglementées.



DHL Express gère sa propre flotte d'avions, ses plateformes de correspondance, ses points d'accès, ses opérations douanières et la livraison du dernier kilomètre, garantissant ainsi à ses clients une prévisibilité optimale, même en cas de perturbations mondiales ou de capacité aérienne réduite.



John Pearson, DG de DHL Express, a déclaré : " Face à une volatilité croissante, des cycles de production de plus en plus complexes et des risques financiers importants liés aux retards et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, la capacité de DHL à offrir une rapidité équivalente à celle du transport express, un accès à des capacités accrues et une fiabilité renforcée pour les envois jusqu'à 3 000 kilogrammes transforme radicalement les niveaux de service que les clients sont en droit d'attendre de leur prestataire logistique."