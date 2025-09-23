DHL eCommerce obtient le feu vert de l'UE pour une opération au Royaume-Uni

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de DHL Parcel UK Holding Limited et d'EVRi Limited toutes deux établies au Royaume-Uni, par Apollo Capital Management, L.P. des États-Unis, et DHL eCommerce International Holdings BV des Pays-Bas, qui fait partie du groupe allemand Deutsche Post AG (ci-après 'Deutsche Post').



L'opération concerne principalement le secteur de la livraison de colis.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des sociétés sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.