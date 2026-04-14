Le groupe DHL a annoncé aujourd'hui un important renforcement de sa collaboration avec IAG Cargo, la division de fret d'International Airlines Group (IAG), concernant le carburant d'aviation durable (SAF).
Ce nouvel accord de cinq ans permettra de collecter environ 240 millions de litres de SAF à l'aéroport de Londres Heathrow et de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au cycle de vie du fret DHL Express transporté par British Airways.
Cela couvre la quasi-totalité du carburant actuellement utilisé pour le transport des marchandises de DHL Express au sein du réseau d'IAG Cargo.
Le SAF utilisé dans le cadre de cette collaboration est issu de sources telles que les huiles de cuisson usagées et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 90 % sur l'ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène fossile.
DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services logistiques (42,3%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ;
- livraison express (28,7%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ;
- distribution de courrier et de colis (21%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ;
- autres (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (26,6%), Europe (30,2%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (16,1%), Moyen-Orient et Afrique (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.