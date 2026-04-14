DHL et IAG Cargo renforcent leur collaboration sur le carburant d'aviation durable (SAF)

Le groupe DHL a annoncé aujourd'hui un important renforcement de sa collaboration avec IAG Cargo, la division de fret d'International Airlines Group (IAG), concernant le carburant d'aviation durable (SAF).



Ce nouvel accord de cinq ans permettra de collecter environ 240 millions de litres de SAF à l'aéroport de Londres Heathrow et de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au cycle de vie du fret DHL Express transporté par British Airways.



Cela couvre la quasi-totalité du carburant actuellement utilisé pour le transport des marchandises de DHL Express au sein du réseau d'IAG Cargo.



Le SAF utilisé dans le cadre de cette collaboration est issu de sources telles que les huiles de cuisson usagées et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 90 % sur l'ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène fossile.