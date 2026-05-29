DHL et USPS concluent un accord d'exclusivité à plus de 10 milliards de dollars

DHL eCommerce a annoncé un nouveau contrat exclusif pluriannuel avec le United States Postal Service (USPS) pour les services de livraison de colis du dernier kilomètre aux États-Unis.

Cet accord de plus de 10 milliards de dollars (USD) est sans précédent dans la relation de 25 ans entre DHL eCommerce et USPS.



Le renforcement de la relation avec USPS aide DHL eCommerce à s'étendre sur le marché américain au cours des prochaines années grâce à ses services nationaux et internationaux.



L'entreprise exploite le réseau du service postal des derniers kilomètres, qui atteint plus de 41 550 codes postaux et plus de 170 millions de points de livraison six jours par semaine.



" Travailler avec USPS nous permet de servir les communautés à l'échelle nationale de manière très efficace, en minimisant les véhicules supplémentaires sur la route et en soutenant notre engagement à réduire les émissions. " a déclaré Scott Ashbaugh, DG de DHL eCommerce Americas.