DHL et Vinted élargissent leur partenariat stratégique. Ensemble, les deux entreprises visent à stimuler la croissance continue du marché de l'occasion en Allemagne.
Vinted est l'un des plus grands marchés peer-to-peer d'Europe pour les biens d'occasion. DHL exploite le réseau de services de colis le plus étendu d'Allemagne.
À mesure que de plus en plus de biens d'occasion changent de mains en ligne, des solutions d'expédition deviennent de plus en plus importantes.
Les deux entreprises visent à étendre et simplifier considérablement l'expédition et la collecte des colis Vinted via le réseau de DHL de Packstations,
Grâce aux DHL Packstations, les vendeurs Vinted peuvent déposer des colis 24h/24, tandis que les acheteurs peuvent les récupérer quand bon leur convient.
De plus, les acheteurs Vinted n'ont pas besoin de s'inscrire au service Packstation pour recevoir des colis dans une Packstation. Le code de collecte requis pour le retrait est envoyé par DHL par email et sera également disponible directement via Vinted à l'avenir.
" Beaucoup de personnes souhaitent envoyer ou récupérer des colis indépendamment des heures d'ouverture. C'est précisément pour cela que des solutions automatisées comme les Packstations prennent de plus en plus d'importance. C'est aussi pourquoi nous continuerons à investir massivement dans l'expansion de notre réseau automatisé dans les années à venir", a déclaré Benjamin Rasch, responsable des ventes et des produits, Post & Parcel Allemagne, DHL Group.
DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services logistiques (42,3%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ;
- livraison express (28,7%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ;
- distribution de courrier et de colis (21%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ;
- autres (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (26,6%), Europe (30,2%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (16,1%), Moyen-Orient et Afrique (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.