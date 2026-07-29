DHL et Vinted souhaitent stimuler la croissance du marché de l'occasion en Allemagne

DHL et Vinted élargissent leur partenariat stratégique. Ensemble, les deux entreprises visent à stimuler la croissance continue du marché de l'occasion en Allemagne.



Vinted est l'un des plus grands marchés peer-to-peer d'Europe pour les biens d'occasion. DHL exploite le réseau de services de colis le plus étendu d'Allemagne.



À mesure que de plus en plus de biens d'occasion changent de mains en ligne, des solutions d'expédition deviennent de plus en plus importantes.



Les deux entreprises visent à étendre et simplifier considérablement l'expédition et la collecte des colis Vinted via le réseau de DHL de Packstations,



Grâce aux DHL Packstations, les vendeurs Vinted peuvent déposer des colis 24h/24, tandis que les acheteurs peuvent les récupérer quand bon leur convient.



De plus, les acheteurs Vinted n'ont pas besoin de s'inscrire au service Packstation pour recevoir des colis dans une Packstation. Le code de collecte requis pour le retrait est envoyé par DHL par email et sera également disponible directement via Vinted à l'avenir.



" Beaucoup de personnes souhaitent envoyer ou récupérer des colis indépendamment des heures d'ouverture. C'est précisément pour cela que des solutions automatisées comme les Packstations prennent de plus en plus d'importance. C'est aussi pourquoi nous continuerons à investir massivement dans l'expansion de notre réseau automatisé dans les années à venir", a déclaré Benjamin Rasch, responsable des ventes et des produits, Post & Parcel Allemagne, DHL Group.