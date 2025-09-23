DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services logistiques (42,7%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ; - livraison express (29,1%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ; - distribution de courrier et de colis (20,1%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ; - autres (8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (25,8%), Europe (29,7%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (17,5%), Moyen-Orient et Afrique (5,2%).