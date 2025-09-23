La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de DHL Parcel UK et EVRi, toutes deux britanniques, par Apollo Capital Management (États-Unis) et DHL eCommerce International (Pays-Bas), qui fait partie du groupe Deutsche Post (Allemagne).
L'opération concerne principalement le secteur de la livraison de colis.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché est limitée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
DHL : l'UE a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de DHL Parcel UK et EVRi
Publié le 23/09/2025 à 13:48
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager