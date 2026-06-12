DHL continuera d'être le partenaire logistique officiel du FIA WEC, des légendaires 24 Heures du Mans et, pour la première fois, soutiendra également l'Asian Le Mans Series.
Le championnat couvre des marchés clés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient et la participation de marques automobiles majeures, dont Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Genesis, Lexus, McLaren, Mercedes, Peugeot, Porsche et Toyota.
DHL est responsable de la coordination et de l'exécution du transport des voitures de course et du matériel critique à travers tous les événements du championnat.
Au cours d'une saison typique du FIA WEC, DHL gère la logistique de toutes les courses avec une grille de 36 voitures, incluant le transport d'environ 120 conteneurs, jusqu'à sept vols d'affrètement dédiés par étape intercontinentale, et des milliers de pneus de course.
" Avec la forte croissance du Championnat du Monde d'Endurance FIA et le nombre croissant de constructeurs, la logistique précise et évolutive devient de plus en plus cruciale. Notre partenariat démontre comment nous créons ensemble les conditions pour des performances optimales, sur la piste comme en dehors ", a déclaré Felix Heger, DG de DHL Global Forwarding Allemagne & Suisse.
DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services logistiques (42,3%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ;
- livraison express (28,7%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ;
- distribution de courrier et de colis (21%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ;
- autres (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (26,6%), Europe (30,2%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (16,1%), Moyen-Orient et Afrique (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.