DHL va renforcer ses capacités et sa présence dans le secteur des énergies nouvelles

Le groupe DHL a annoncé son intention de renforcer ses capacités et sa présence dans le secteur des énergies nouvelles.

DHL entrevoit une opportunité de croissance de son chiffre d'affaires dans la logistique des énergies nouvelles, passant d'environ 600 millions d'euros en 2025 à 3 milliards d'euros d'ici 2030.



Le groupe a investi massivement dans ses capacités à l'échelle mondiale après avoir identifié les énergies nouvelles comme un axe de croissance dans sa Stratégie 2030, annoncée à l'automne 2024.



DHL a développé des solutions logistiques complètes couvrant huit segments clés, notamment les carburants alternatifs, les systèmes de stockage d'énergie par batteries, les véhicules électriques et leurs batteries, l'hydrogène, les infrastructures de réseau, ainsi que l'énergie solaire et éolienne.



" DHL possède les capacités nécessaires pour contribuer à la mise en place de ces nouvelles chaînes d'approvisionnement de bout en bout, des pièces et composants au service après-vente, à l'échelle mondiale comme nul autre. Notre réseau étendu, notre fiabilité et notre expertise sectorielle sont autant d'atouts sur lesquels les entreprises et les pays peuvent s'appuyer pour faciliter la transition énergétique et renforcer leur résilience ", a déclaré Tobias Meyer, DG du groupe DHL.