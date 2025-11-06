Le chiffre d'affaires net publié est en repli de 2,2 % à 4,9 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2026, reflétant principalement l'impact négatif des cessions et l'impact négligeable des taux de change.
Suite à cette annonce, le titre est en repli de 2,7% à la Bourse de Londres.
Jefferies estime que la baisse du chiffre d'affaires et le manque de visibilité sur la succession de la direction pourraient peser sur les actions aujourd'hui.
Oddo BHF estime de son côté que la révision à la baisse des prévisions de croissance organique n'est pas positive, mais les prévisions de croissance organique du résultat d'exploitation sont rassurantes et conformes aux attentes consensuelles.
Selon l'analyste, la croissance meilleure que prévu au premier trimestre est rassurante, même si la visibilité reste faible pour les spiritueux.
Le groupe a annoncé que les ventes nettes organiques sont restées stables au cours du trimestre, avec une croissance organique des volumes de 2,9 % compensée par un ratio prix/mix négatif de 2,8 %, principalement en raison d'un mix défavorable en Asie-Pacifique en raison des résultats plus faibles en Chine pour les spiritueux blancs chinois (CWS).
La solide croissance organique des ventes nettes en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes et en Afrique a été compensée par la faiblesse de CWS qui a eu un impact sur les résultats en Asie-Pacifique et par une performance plus faible en Amérique du Nord précise la direction.
Pour la croissance organique des ventes nettes sur l'exercice 2026, le groupe s'attend à être stable à légèrement en baisse, compte tenu de l'impact négatif des spiritueux blancs chinois et d'un environnement de consommation américain plus faible que prévu initialement.
La croissance organique du bénéfice d'exploitation devrait être faible à moyenne à un chiffre, y compris l'impact des spiritueux blancs chinois et un environnement de consommation américain plus faible dans les prévisions de ventes nettes organiques.
'Nous restons déterminés à générer des flux de trésorerie disponibles d'environ 3 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026 et à revenir bien à l'intérieur de notre fourchette cible de ratio de levier financier de 2,5 à 3,0x au plus tard au cours de l'exercice 28' indique le groupe.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.