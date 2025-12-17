Diageo a vendu sa participation dans East African Breweries à Asahi

Diageo annonce avoir conclu un accord pour vendre sa participation à 100 % dans Diageo Kenya Limited, qui détient 65,00 % des actions d'EABL, à Asahi.



Cette cession comprend également sa participation dans l'activité kényane des spiritueux, UDVK.



Asahi est un leader mondial des boissons coté au Japon, offrant un portefeuille diversifié de marques axées sur la bière, l'alcool et les boissons non alcoolisées, ainsi que l'alimentation.



Cette transaction comprend la participation directe de Diageo détenue à 53,68 % dans UDVK, un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya.



Nik Jhangiani, Directeur Général par intérim de Diageo, a déclaré : " EABL et Diageo ont construit la plus grande entreprise de bière en Afrique de l'Est, témoignage de personnes motivées passionnées par les consommateurs et les communautés qu'ils servent".

