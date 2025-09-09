Diageo cède la liqueur Sheridan's au groupe Casa Redondo

Diageo annonce la vente de sa liqueur Sheridan's au groupe portugais Casa Redondo. Présente dans plus de 50 pays, Sheridan's est une marque emblématique de café-crème à deux parties, largement distribuée en Europe.



Dayalan Nayager, président Europe de Diageo, souligne que cette opération témoigne de la gestion active du portefeuille de la société et de sa volonté de 'maximiser la valeur actionnariale'.



De son côté, Daniel Redondo, directeur général de Casa Redondo, estime que cette acquisition renforcera la présence internationale du groupe, reflétant aussi son ambition de construire un groupe toujours plus global.



Un accord de services transitoires a été signé afin d'assurer la continuité des activités, précise Diageo.