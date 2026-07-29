Diageo dans le rouge, Deutsche Bank n'est plus à l'achat
Le titre Diageo accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100 mercredi matin à la Bourse de Londres, Deutsche Bank recommandant aux investisseurs de faire une pause après la récente progression des cours.
Vers 9h15 (heure locale), l'action du géant des spiritueux perd 1,93% à 1 639,75 pence quand le FTSE avance au même moment de 0,35%.
Deutsche Bank a annoncé ce matin avoir dégradé sa recommandation sur la valeur de "achat" à "conserver", estimant que son récent mouvement de revalorisation limite le potentiel haussier à court terme, sur fond de risques de déception quant aux perspectives de croissance à plus long terme.
Depuis le 31 mars, date à laquelle la banque d'affaires allemande était passée à l'achat sur le titre, le titre du propriétaire du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness a en effet rebondi de 22%, surperformant l'indice européen du secteur des boissons et de l'alimentation de 11 points de pourcentage.
Des incertitudes qui demeurent
Si Deutsche Bank maintient ses estimations en prévision de résultats annuels qui devraient ressortir conformes aux attentes du marché, l'établissement met en garde contre l'incertitude entourant l'exercice 2026/2027, pour lequel une réorganisation stratégique (reset) est anticipée afin de préserver la compétitivité du groupe.
Diageo doit publier ses résultats annuels le 6 août prochain, une présentation qui sera accompagnée d'un point stratégique sur ses priorités opérationnelles.
"Selon nous, il existe un large éventail de résultats potentiels, avec un risque de baisse supérieur au potentiel de hausse", prévient DB, qui juge les prévisions actuelles du consensus "trop optimistes" à la fois pour l'année fiscale 2026/2027 et les exercices ultérieurs.
Son objectif de cours reste inchangé à 1 700 pence.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.